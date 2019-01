Av. Javier Prado: graban a sujeto cuando trasladaba madera en motocicleta [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció la forma peligrosa en la que trasladaron un pedazo de madera en medio de la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro.

El hecho que ocurrió durante el mediodía de ayer, domingo 20 de enero ha generado la indignación entre el usuario de WhatsApp de La República, debido a que esta inrresponsable acción pudo haber generado un gran accidente de tránsito tras una mala maniobra.

Tal como se muestra en el vídeo, en la motocicleta de mediano tamaño viajan dos personas, el conductor y su copiloto, a pesar de que ambos tienen cascos, en la mitad de ambos sujetos hay una madera en círculo de gran tamaño que impide que el viaje se realice con total normalidad.

El denunciante difundió este vídeo a la sección Reportero Ciudadano con la finalidad de denunciar el hecho, y solicitar que los responsables sean sancionados con multas de tránsito por exponer la seguridad de los conductores y pasajeros.

Este caso no es constante, por lo que a la persona que denunció el caso espera que las autoridades estén más atentos, para que no estas acciones no ocurran nuevamente.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).