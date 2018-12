Arequipa: realizan maratón estudiantil más alta del mundo

"Si al deporte, no al alcoholismo, no a la violencia", es la frase que avivaron el día 29 de noviembre desde las 9.00 a.m. aproximadamente 200 estudiantes de las instituciones educativas del Valle del Colca quienes dieron ejemplo y evidencia sana a la población de Caylloma para motivar la construcción de una vida saludable, mediante la práctica del deporte. Lugar de salida Portal del distrito de Yanque y lugar de llegada Plaza de armas de Chivay - 6 kilómetros.

Esta actividad llamada "Lari la maratón estudiantil 6k más alta del mundo- Uniendo pueblos 2018" es una acción planificada en consenso con estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades locales, provinciales, instituciones públicas, privadas y personas naturales. Todos, en conjunto, hicieron posible el desarrollo de este mega evento, dándole respuesta a los problemas que genera el consumo del alcohol y otras sustancias que afectan el normal desarrollo de los adolescentes y jóvenes.

La convocatoria generó gran expectativa en la provincias, teniendo la participación de estudiantes de los distritos de : Tutí, Madrigal, Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque, Chivay, Coporaque, Tarucamarca, Ichupampa, Lari,además del I.E. Virgen de Chapi 40512 ,Ayahuasi de la provincia de La Unión Cotahuasi. Junto a ellos los maestros y personal administrativo del sector también hicieron su participación y junto a ellos deportistas destacados como el PNP ST1 Simón Chalco Chiccila de la Comisarla de Chivay, atletas reconocidos del distrito Lari como el Sr. Lucio Calachúa .

Ganadores

Categoría varones A: 1° Jeferson Farfán Flores I.E. Tarucamarca 2°Marcos Calachua( I.E. 40387 Lari) 3° Jorge Colque (LE. 40387 Lari)

Categoría damas A: 1°Delia Durán Quíspe LE. Técnico Agropecuario (Madrigal) 2° Miriam Ancco Sisa (LE. 40387 Lari) 3° María Fernanda Luna Atencio Francisco García Calderón Chivay

CATEGORÍA B VARONES: 1° Gino Flores Q I.E. Virgen de Chapi AYAHUASI (Cotahuasi) 2° Antonio Aragón (I.E. 40387 Lari) 3°Richard Rivera (LE. Yanque)

Categoría damas B: 1° Magda Chicaña (I.E. 40387 Lari) 2°Roxana Callocsa (Yanque) 3° Lizbeth Tutucayo (LE. 40387 Lari)

Categoría maestros: 1° Sr. Balois Mendoza Picha (LE. 40387 Lari) 2° Prof. Cesar Laura Quispe (I.E. Hipólito Sánchez Trujillo - Cabanaconde) y 3° Prof. Jorge Manrique Contreras (I.E. 40387 Lari- Prof. Ed. Física) y participación meritoria del Personal Adm. II Sr. Guyo `tanque Flores (I.E. 40387 Lari).

El objetivo de este proyecto educativo es lograr mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes mediante actividades que generen interés y motivación. Ello a través de propuestas comunes de los maestros de ambos niveles, primario y secundario, con participación de padres de familia y autoridades locales. Sin embargo se desean realizar muchos proyectos en favor de los estudiantes padres de familia, pero existen limitaciones económicas. La Lic. Lourdes Corrales Cabana, directora de la I.E. 40387 de Lari, indica: "es por ello que buscamos alianzas que permitan el logro de metas específicas por nuestro distrito y nuestra provincias, somos maestros de vocación".

(Texto y fotos enviados por Lourdes Corrales mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).