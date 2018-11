Inspectores retienen a regidora que se negó a pagar peaje en Puente Piedra [VIDEO]

El vídeo se hizo público a través de redes sociales, en éste se muestra que a una mujer quien se niega a pagar el alza del peaje y es retenida por los efectivos policiales.

Caty Goyzueta es una regidora de Ancón quien el día de ayer, 28 de noviembre, decidió mostrar a través de su cuenta de Facebook qué puede pasar si las personas se niegan a pagar el alza de los peajes.

La ciudadana inició denunciando ciertos aspectos que considera que no son cumplidos por parte de la concesionaria Rutas de Lima.

“Es una vía rápida. Y si no quiero pagar mi peaje, voy por la vía alterna pero no tenemos. En Ancón no tenemos ni siquiera un puente inclusivo. En el contrato dice que no han hecho ni una sola obra. No nos pueden poner un peaje en una zona urbana. Hay días que no funcionan todas las casetas. No hay vías de emergencia”, se escucha en el video.

Al llegar a la caseta de pago, Goyzueta le da 5 soles a la operadora, negándose a pagar el alza. La joven al ver la negativa de la señora, llama a los efectivos policiales quienes se encontraban metros más adelante. Éstos cierran esa vía y desvían los vehículos. Mientras tanto un acompañante de la ciudadana, quien graba lo sucedido, afirma que ello es un secuestro.

El hecho originó congestión vehicular, por ello los conductores y peatones de los vehículos se encontraban molestos y gritaban que “pague para que puedan avanzar”.

Respuesta de Rutas de Lima

Una redactora del diario La República se comunicó con las Rutas de Lima para conocer su versión de los hechos. Ellos se comprometieron en dar su respuesta antes de las 11 de la mañana de hoy, sin embargo al insistir, nos indicaron que ya tienen los datos pero que en una hora más podrían brindarnos la respuesta oficial.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)