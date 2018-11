Obras de Sedapal afectan y molestan a vecinos de SMP

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano, que prefirió mantener su nombre en reserva denunció que las obras que vienen realizando desde hace dos semanas la empresa Sedapal, viene afectando y molestando a los vecinos del distrito de San Martín de Porres (SMP).

Los trabajos de mejora de tuberías se viene ejecutando en la cuadra 6 del jirón Valparaiso, en el mencionado distrito. De acuerdo la información brindada por el denunciante, la obra atenta contra la seguridad general de los residentes, ya que carece de señalización.

“Como parte de todas las obras (típico a fin de año y fin de gestión municipal), un día vinieron y rompieron pistas para ejecutar la obra sin aviso alguno. Bloqueando accesos, cocheras, generando daños (mi vidrio roto por una piedra), entre otros”, escribió el ciudadano.

Asimismo, aseguró que pese a hablar con el supervisor de la obra, los malestares por la obra persisten. Es por ello que pide que se difunda su denuncia y las autoridades tomen en cuenta su pedido, así como la aceleración de trabajos para beneficios de la población.

“En la semana y hoy día, me he contactado con Sedapal dado que hablar con el supervisor de la obra no trasciende. A la autoridad municipal, pido que delegue y supervise la gestión. Dos semanas una obra sin señalización (en ningún lugar está señalado el porqué de la obra). No es posible”, aseguró mediante nuestro portal de denuncias.

