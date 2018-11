YoDenuncio: cuestionan recojo de basura en Comas

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Flor Menacho Carhuamaca envió fotografías que muestran las condiciones en las que viven los residentes del distrito de Comas.

Tal como se aprecia en la fotografía, la basura se acumula de forma diaria y a todas horas, en las calles y avenidas de la jurisdicción.

Los vecinos del distrito están muy preocupados ante la posibilidad del brote de enfermedades relacionadas a la contaminación, así como la invasión de moscas e insectos que afecten su salud.

Para la denunciante, las calles y avenidas de Comas están en estado de abandono e insalubridad por la falta de pago en el servicio de recojo de residuos sólidos.

“En el distrito de Comas no se recoge la basura. El alcalde ha declarado emergencia sanitaria pero no ha pagado a la empresa recolectora que puntualmente hacia su servicio. Espero que este distrito no vuelva a convertirse en un punto de contaminación ambiental”, indicó Menacho a nuestro portal de denuncias.

Ante situación que se repite, según las denuncias presentadas en la sección Reportero Ciudadano, los vecinos de Comas exigen al municipio retirar la basura que se acumula en la zona, y mantener las calles limpias y en buen estado.

(Texto y fotos enviados por Flor Menacho Carhuamaca mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).