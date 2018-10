Av. Javier Prado: chofer escupe a mujer al reclamarle por el exceso de velocidad de su vehículo [VIDEO]

De acuerdo con el testimonio de la mujer, que prefirió mantener su nombre en reserva, ella fue víctima de agresión verbal por un conductor de un colectivo informal que transitaba por la avenida Javier Prado, a la altura de la avenida Arequipa.

El hecho ocurrió ayer, miércoles 3 de octubre por la mañana, cuando la victima se dirigía hacia sus centros de labores dentro de un taxi particular. Según la ciudadana, el vehículo identificado con la placa AKI-322 se dedicaba a realizar el servicio de colectivo.

“El sujeto que se aprecia en el vídeo, era el conductor de un colectivo informal que debido al apuro por llegar a su destino con los pasajeros que llevaba, pasó a velocidad por un charco de agua e hizo que me mojara”, indicó la persona afectada.

De acuerdo a la mujer, los problemas iniciaron cuando ella le reclamó por la excesiva velocidad en la que iba manejando.

“En la parada que hizo por el semáforo, le increpé su actitud y lejos de disculparse me contestó con palabras soeces y de manera desafiante; no obstante, antes de continuar con su recorrido, me escupió por la ventana del vehículo y se alejó burlándose de lo que había hecho”, narró la ciudadana.

En el vídeo enviado a la sección Reportero Ciudadano, se muestra como al momento de grabarlo y cuestionarle por lo sucedido, el sujeto volvió a escupir a la ciudadana.

La ciudadana aseguró que al realizar esta denuncia, solo quiere evidenciar el mal comportamiento de esta persona.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).