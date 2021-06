Esta segunda vuelta fortalece el pesimismo, pero no pierda la esperanza de que Dios –si existe, no lo descarte– súbitamente se acuerde de que es peruano, y nos haga el milagrito de que el futuro no sea tan malo como parece.

Para empezar, eso requería, aunque parezca imposible, pero ahí entra el Señor de los Milagros, que quien pierda lo acepte sin gritar fraudes inventados para masajear la autoestima, para lo cual ayudará que el margen sea razonablemente claro: unos cinco puntos.

Yendo más allá, y pensando en el lustro siguiente, en el caso de que Pedro Castillo se convirtiera en presidente, algo que ni él imaginó hace tres meses, sería prodigioso que San Martín de Porres permitiera que se sobrepusiera a sus inconsistencias frecuentes, prejuicios abundantes, misterios asfixiantes, desconocimientos extravagantes, y se volviera un gobernante que pudiese tomar decisiones valiosas para el país.

Eso requeriría, por ejemplo, romper con Vladimir Cerrón o, si no puede, lo envié de portero de la embajada en La Habana; conseguir un equipo técnico solvente y no como el que ahora tiene; construir alianzas en el parlamento para asegurar una gobernabilidad elemental; y tratar de acercarse a lo que fue el gobierno del presidente Ollanta Humala, asegurando equilibrios macroeconómicos y preocupándose por reconstruir los programas sociales.

Si Keiko Fujimori fuese elegida presidente, sería maravilloso que Santa Rosa de Lima la ayudara a que, de verdad, dejara de actuar como lo ha hecho hasta ahora en política; que establezca alianzas en el congreso basadas en intereses nacionales que permitan sustentar una gobernabilidad futura razonable, conformando un bloque mayoritario pero que no es ‘suyo’ –como entre 2016 y 2020– y con el cual debe negociar en vez de arrear; que esos acuerdos tengan correspondencia con la conformación del gabinete ministerial con un independiente a la cabeza que le genere credibilidad al gobierno; que fortalezca la lucha anticorrupción aunque eso la perjudique; que defienda la democracia incluso si está políticamente contra las cuerdas.

Todos esos escenarios pueden parecer sueños imposibles, pero, uno nunca sabe, especialmente si Dios se acuerda de que también es peruano.

