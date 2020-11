Herencia de familia

“Mi madre, Natalia Adelina, cuando llegaba del campo, porque toda la vida trabajó como campesina, se sentaba en la máquina de coser. De pequeños retazos nos creaba prendas espectaculares”, cuenta Lucía sobre los recuerdos de su infancia.

Luego, la niña empezó a dibujar siluetas de mujeres y, de paso, su futuro. “Eso me ayudó porque me iba redescubriendo como mujer, iba reconociendo partes de mi cuerpo. Creo que, en cada una de esas siluetas que yo dibujaba, y que llamaba muñecas, era yo quien me veía”. Y fue así como empezó a darles vida, vistiéndolas.

Luego comprendió que lo que hacía era diseño de modas.

Lucía es parte de una familia cuyo apellido trasciende en nuestra historia: los Ballumbrosio. “Significa la razón de mi ser, la esencia de mi existencia. Lo llevo día a día, tatuado en mi piel”, expresa.

Don Amador Ballumbrosio y doña Natalia Adelina Guadalupe conformaron la pareja que convirtió al distrito de El Carmen, provincia de Chincha, en uno de los epicentros de la cultura afroperuana. Y, a través de sus 15 hijos, su legado es inmortal, como lo entiende la propia Lucía.

“Desde que dirijo la mirada a otra persona, mi apellido habla por mí, habla de la historia de mis antepasados, de la historia de mis abuelos, de mis padres y de lo que ellos dejaron en mí”, explica.

Por su identidad

Lucía cuenta que, a los 19 años, decidió estudiar lo que sus manos habían aprendido a hacer desde que era niña. Sin embargo, sus padres no tenían las posibilidades de pagarle los estudios. “Ellos no las tenían, pero yo sí, porque estaba en mí querer hacerlo y tenía que hacerlo”, afirma. Así se puso a trabajar cuidando niños, bailando de madrugada en discotecas y en diferentes agrupaciones como la de Miki González.

Confiesa que cuando terminó su carrera, en 2006, más que convertirse en una gran diseñadora de modas, quiso quedarse en su comunidad para compartir sus conocimientos. “Junté a un grupo de mujeres para que podamos contar nuestras experiencias sobre cómo queremos vernos, cómo nos queremos vestir, cómo queremos que nos queden las prendas”.

“Nosotros, los negros, no contamos en sí, al menos en el Perú, con una prenda específica que nos represente o distinga”, completa. Fue así como nació Creaciones Luandou. Y Lucía empezó a utilizar telas de Nigeria, el Congo y de Ghana. Para ella es ineludible su conexión con el pasado.

Su propuesta, explica, refleja a esas mujeres campesinas de su comunidad “que viven dedicadas a seguir trabajando, a seguir luchando para salir adelante para darles estudio y alimentos a sus hijos”.

Al evocar esas imágenes, señala que las mujeres en el campo tenían que ponerse una prenda debajo de la falda, como un pantalón. “De repente era para no rasgarse las piernas con los capullos del algodón, pero también era para protegerse de las miradas al momento de agacharse y coger un costal para cargarlo”.

Ante ello, continúa Lucía, Luandou te dice: “No está mal usar una falda. Y no está mal lucir tu piel o mostrar parte de tu cuerpo, porque nuestra piel necesita un respiro y libertad”. Y todas las prendas tienen una historia.

Por tanto, su emprendimiento es, también, su vida personal. “Habla de cómo yo, a través de muchos eventos de mi vida, fui marcando esta fuerza para no permitir que se me haga daño, que se me violente, que se me calle, que mi voz se apague, y que mi cuerpo exprese o sienta”, dice.

Difusión

#LUCHAPERÚ

El 7 de marzo de este año, Lucía Ballumbrosio presentó, en El Carmen, su colección de moda Mujer Maire. Y en quincena del mismo mes, iba a iniciar un taller gratuito para mujeres de su comunidad, donde no solo iba a compartir sus saberes profesionales, sino también sobre identidad afroperuana.

“Todo se me truncó cuando me enteré que entrábamos en confinamiento”, cuenta. El COVID-19 había llegado para cambiar nuestras vidas. Recuerda que, como emprendedora y madre soltera, la situación se asomaba cuesta arriba.

Pero con las telas que tenía, se reinventó a través de las mascarillas. “Antes me preocupaba por confeccionar prendas para vestir el cuerpo, ahora lo hago para embellecer el rostro”.

Se informó sobre los procedimientos para desarrollar productos de este tipo. Una amiga le ayudó con unos filtros recomendados para elaborar mascarillas y se consiguió los implementos para esterilizarlas.

“Al principio, las repartía en bicicleta entre mis vecinos. Después, cuando empezaron los pedidos de Lima, las hacía llegar con un amigo de la familia”, dice.

Y ahora la comunidad cuenta, desde hace meses, con una página web llamada La esquina del Carmen, que reúne productos como cajones, licores tradicionales, dulces típicos, las prendas de Creaciones Luandou, entre otros. “La iniciativa partió de mi cuñada, Silvia Ballumbrosio, quien estaba preocupada por la reinvención del pueblo”. Y como comunidad, El Carmen sale adelante.

“Desde que comencé a estudiar, mi meta fue visibilizar la existencia de nosotros, los negros”, expresa Lucía. Y su trabajo se convirtió en una forma de sublevación ante la historia. “Busco transmitir, puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, que somos seres, parte de este mundo, ya que por mucho tiempo se nos dijo que no éramos seres humanos”.

Por tal motivo, en cada pieza que elabora, hay un legado que se afirma. Y así, Lucía Ballumbrosio, sigue en la lucha para que la presencia negra en el Perú fortalezca más sus raíces; por su comunidad, por sus padres y por sus ancestros.

La Presidencia del Consejo de Ministros lanzó la campaña #LUCHAPERÚ para mostrarnos que en el país hay historias como las de Lucía, que son ejemplos de empuje ante la adversidad.

Conoce más de la campaña ingresando aquí.