Ivón Muñoz: “Yo lucho para difundir la cultura afroperuana”

“He usado mis redes sociales para demostrar que los artistas afroperuanos no paramos”, afirma Ivón Muñoz, quien no podía quedarse tranquila con la llegada de la pandemia.

Así empezó a integrar, a través del festejo, danza representativa afroperuana, a cantantes, bailarines, percusionistas, zapateadores y músicos en general. “Los videos han tenido una acogida muy grande”, cuenta. Y hasta el momento más de cien artistas han participado en su iniciativa.

“La idea de reunirlos ha sido, primero, para darles una motivación. Busqué que sientan que el arte sigue y, pese a que las cosas están mal, es el refugio ideal”, comenta. De esta manera, continuó con su labor de promover su cultura.

“El arte es vida. Entonces, yo lucho para que el arte nunca muera”, dice con seguridad. Ivón tiene 30 años y más de 20 los ha dedicado a su identidad. “El gusto por difundir la cultura afroperuana ha estado siempre en mí”.

Difusión

Ivón demuestra su talento como integrante de Perú Negro, así como lo ha hecho en Kimba Fá. Además, pertenece a elencos de artistas como Eva Ayllón, Cecilia Barraza, Marco Romero, Bartola y Rosa Flor.

“Yo lucho para difundir la cultura afroperuana. Para mí, es mi vida. Gracias a ella he podido vivir, gozar, disfrutar del arte y he logrado aprender muchísimo”, cuenta.

La artista cuenta que la pandemia, sin duda alguna, tuvo un impacto fuerte en su vida. “Fue un golpe muy duro, pero no me rendí. Continué con mis clases virtuales, he salido adelante y sigo sosteniendo a mi familia. Y voy a seguir así hasta que la pandemia se acabe y vuelva todo a ser presencial”, dice Ivón.

Tras reinventarse, ¿qué le ha dejado esta emergencia sanitaria? “Esto me ha enseñado a mantenerme firme, abrocharme el pantalón, ponerme la casaca, los zapatos y apechugar”, afirma con seguridad.

Por ello, Ivón explica que “es muy importante difundir el arte durante la pandemia, porque la música también cura. Lo que entra por el corazón también cura”.

“La música es el camino para aquello que no puedes lograr con palabras”, explica. Además, señala que “es importante que bailes, te rías, que aprendas a tocar algún instrumento o a zapatear, porque aprender algo nuevo siempre es una motivación”.

La Presidencia del Consejo de Ministros lanzó la campaña #LUCHAPERÚ para mostrarnos que en el país hay historias como las de Ivón, que son ejemplos de empuje ante la adversidad.

