Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México

El presidente Donald Trump amenazó con cerrar "completamente" la frontera de Estados Unidos con México a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en una seria discusión que provocó el cierre parcial del gobierno estadounidense desde el 22 de diciembre.

"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

La advertencia llega en momentos en que se espera que el cierre parcial de la administración federal se mantenga hasta la próxima semana, pues los legisladores han fracasado en alcanzar algún tipo de acuerdo en torno al insistente reclamo de Trump de incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo, un pilar de la plataforma electoral que llevó al republicano al poder.

En otro tuit de este viernes, Donald Trump dijo que además considera un probable cierre fronterizo como una "operación rentable", al argumentar que "Estados Unidos pierde mucho dinero en comercio con México bajo el TLCAN, más de 75.000 millones de dólares anuales (sin incluir el dinero de la droga que sería varias veces esa cantidad)".

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!