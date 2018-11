Estados Unidos: reportan tiroteo en el Hospital Militar de Maryland

La policía del estado de Maryland en Estados Unidos informó de un tiroteo en el Hospital Militar Walter Reed.

Las autoridades de Estados Unidos llegaron hasta el Hospital Militar Walter Reed y confirmaron que en el centro de salud se encontraba el atacante armado.

El legislador demócrata de Estados Unidos por Maryland, Dutch Ruppersberger fue quien alertó a la policía del estado a través de la red social de Twitter.

"Actualmente estoy en Walter Reed Medical en Bethesda, donde nos informaron que hay un atacante. Actualmente estoy a salvo en una sala de conferencias con aproximadamente 40 personas más", escribió Ruppersberger.

I am currently at Walter Reed Medical in Bethesda where we've been told there is an active shooter. I am currently safe in a conference room w/ approx 40 others. — Dutch Ruppersberger (@Call_Me_Dutch) 27 de noviembre de 2018

Ruppersberger agregó que se encuentra dentro del Walter Reed en una sala de conferencia junto a otras 40 personas.

Sin embargo, la base militar Naval Support Activity Bethesda en Maryland dijo que el sótano del Hospital Militar Walter Reed fue registrado y no se haló ninguna evidencia de algún tirador. Las autoridades de Estados Unidos están registrando piso por piso.

Inside Walter Reed right now after the active shooter announcement. Was looking on Twitter for news and it's filled with people questioning the safety of their loved ones. Building 19 in lockdown. Haven't heard any shots. Multiple agencies responding. Hopefully false alarm. pic.twitter.com/xNDKyEuN56 — Lindsey Migliore, DO (@DrMigliore) 27 de noviembre de 2018

"Las primeras informaciones indican que no hay señales de tirador activo" en el centro médico Walter Reed, si bien "todas las puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso", señaló la base de Estados Unidos.

La policía de Montgomery en Maryland, en Estados Unidos, reportó los hechos del tiroteo en el Hospital Militar Walter Reed a través de su cuenta de Twitter y aclaró que hasta los momentos no hay muertos ni lesionados.