Gaza: fuerzas palestinas abren fuego y lanzan 80 cohetes contra Israel

Israel comunicó que dispararon desde la Franja de Gaza. Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo que “un autobús israelí había sido alcanzado por el fuego de terroristas” de Gaza. Ellos activaron la alerta en el sur del país.

El ejército israelí detectó que se lanzaron unos 80 cohetes durante 40 minutos, aproximadamente. Sin embargo, estos fueron interceptados por el sistema nacional de defensa de misiles que tiene la Cúpula de Hierro. Este es un mecanismo móvil que de defensa aérea que permite destruir cohetes y proyectiles. A pesar de contar con el también llamado Iron Cap, un vehículo resultó incendiado en Israel.

El fuego no causó gran cantidad de víctimas. Entre los afectados hay una persona herida. El automóvil sí fue destruido por completo. En las imágenes que adjuntó Defensa de Israel sobre el ataque proveniente de Gaza, se ve al automóvil ardiendo en llamas. Las lenguas de fuego lo envuelven por completo.

La organización palestina islamista Hamás “ha reivindicado su responsabilidad por el ataque”, según RT. Además, Israel lanzó una contraofensiva y la anunció por Twitter. “Nuestros cazas han lanzado un ataque contra objetivos terroristas a lo largo de la Franja de Gaza”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El sistema de alarma fue escuchado en distintas ciudades de Israel, como Sderot, Netivot y Ashkelon.

Trascendió que previo a este ataque, Israel había realizado un operativo en Franja de Gaza el domingo. El objetivo era eliminar a un miembro de la sección combativa de Hamás. Murieron el comandante Nour Baraka y seis palestinos más. La milicia israelí también sufrió bajas. Murió un oficial del Ejército y otro resultó herido.

BREAKING: Israeli bus directly hit by terrorist fire from #Gaza. Details to follow. pic.twitter.com/vorHRqOaVa