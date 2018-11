Manifestantes iraníes queman dólares y banderas de EE.UU. en víspera de reanudación de sanciones

Como cada 4 de noviembre, los manifestantes tomaron las calles para conmemorar la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, pero esta vez las protestas tienen especial relevancia porque se produjeron apenas unas horas antes de que entre en vigencia la reanudación de las sanciones económicas de Washington contra Irán.

De esta forma, miles de iraníes se congregaron en Teherán, la capital iraní, y en otras ciudades del país para condenar la política de Donald Trump y sus sanciones, las mismas que se reanudaron tras el abandono de la República Islámica de Irán del acuerdo nuclear firmado en el 2015, según informó Reuters.

This morning, the annual rally marking the anniversary of the seizure of the U.S. embassy in Tehran in 1979.



The crowd included school groups, clerics and conservative and hardline supporters of the Islamic Republic.



U.S. reimposes more sanctions on #Iran from midnight tonight pic.twitter.com/nRq500QYgW