Niño de 9 años encontró billetera con 700 dólares y buscó a su dueño

Niño de 9 años le da lección al mundo. El hallazgo de Agustín no pasó desapercibido y es que el pequeño volvió del colegio con una billetera con 25 000 pesos (equivalente a 700 dólares). Tras mostrarsela a su mamá, Agustín le pidió que le ayude a encontrar el dueño del dinero.

Verónica, su madre, dijo que Agustín se topó con la billetera al salir de su escuela de la Carlotta, en Argentina. Y pese a ser mucho dinero para su corta edad no lo utilizó en dulces o juguetes o se lo quedó sin avisar a nadie.

"La había puesto dentro de la mochila y cuando llegó a casa en todo momento nos decía que no nos íbamos a quedar con la plata", relató. “Me miró y me dijo no nos vamos a quedar con la plata, busca de quién es”, agregó.

La madre de Agustín recordó que gracias al carné de conducir presente en la billetera, lograron llamar al dueño del dinero y que este les contestó. Según Verónica, el propietario aún no se daba cuenta de lo que había perdido y no podía creer que alguien haya cuidado su dinero.

"Somos humildes pero honrados y lo que no es de uno, hay que devolverlos", aseguró Verónica. "Si robás, no vas a ningún lado y muchas veces lo hablamos en casa (...) Lo que hizo mi hijo mucha gente lo puede hacer, pero estamos en un país donde muchos se quedan con lo que no es de uno". agregó la madre de Agustín.

Cabe señalar que Agustín es el menor de cinco hermanos- pertenece a una humilde familia de la localidad- razón por la que su acción ha sido resaltada por la Municipalidad y la Policía argentina.