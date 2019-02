Un acercamiento hacia la innovación corporativa

Caso Interbank

Los empresarios y líderes de grandes corporaciones se exponen a un mundo cada vez más desafiante. Los cambios del entorno son una constante a la que deben enfrentarse todo el tiempo, la competencia resulta más agresiva, los rivales no se detienen hasta ser los primeros, y los clientes se muestran empoderados, demandantes e insaciables. Frente a esta situación, el escenario para las empresas parece tornarse gris. Sin embargo, existe una opción por la que apostar: la innovación corporativa.

Según la RAE, innovar se define como mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Para el mundo corporativo, el acto de innovar se debe aplicar como un aporte completamente nuevo, que rompa con cualquier otra forma ya existente y por supuesto, que genere un nuevo valor.

Si bien parece tarea fácil, no todas las empresas toman en cuenta o ponen en práctica el acto de innovar, quizás porque no lo creen necesario, o derrepente porque no saben cómo hacerlo. Pero lo cierto es que el entorno cambia, y para sobrevivir en el mundo corporativo debes no solo adaptarte sino adelantarte, innovando.

Este 20 de marzo THEMMA, consultora especialista en generar innovación a través del emprendimiento, llevará a cabo su THEMMA TALK #17: Experiencias de innovación, en donde se presentará como speaker Alessandra Corrochano, head de Labentana, centro de innovación de Interbank. Corrochano compartirá su experiencia y expondrá casos que servirán para inspirar, conectar y difundir la innovación.

Si te interesa incursionar en este mundo, no esperes más y asiste al evento donde no sólo te enriquecerás con nueva información sino que podrás hacer networking y conocer a distintos actores con diferentes mentalidades e ideas. Atrévete a sumarte a la era de la digitalización, la rapidez y la mejora continua. Regístrate en el evento aquí. La capacidad es limitada, sólo las personas a las que se les confirme su participación tendrán su entrada confirmada. ¡Los esperamos!

Publirreportaje