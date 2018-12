“Tenía miedo a arriesgar, pero hubo una persona que impulsó a abrir mi negocio”

Redacción LR

Gigle Karen Álvarez es una joven egresada en periodismo, pero los caminos la llevaron a desempeñarse en marketing digital; sin embargo, los altos niveles de estrés hicieron que abriera su propio negocio, “Gleka Jewelry”. Desde hace tres años que abrió su cuenta de Facebook, red que tiene 21 mil seguidores, y ha logrado ser su propia jefa y manejar su marca.

Estudiaste periodismo, ¿no lo ejerces?

Quería hacerlo, pero necesitaba hacer prácticas inmediatas por lo que elegí la primera opción que fue en una agencia digital. Mi sueño era trabajar en un diario, pero me desanimó el tema de la paga. Llevo ocho años trabajando en marketing.

En la agencia conoces más sobre el marketing y ahí es que te animas a hacer tu negocio propio…

Tenía miedo a arriesgar, pero hubo una persona que me dio el impulso para abrir mi negocio. Esa persona fue mi novio. Él escuchaba que me quejaba de mi trabajo de manera constante. Hasta lloraba estresada de tanta carga laboral.

¿Qué te aconsejó?

Él me decía: “¿Por qué no haces algo para ti?”. Hace tres años fuimos de viaje a Catacaos, Piura, y me compré joyas para mí. Él me animó a comprar más para venderlas entre mis amigas. Llegamos a Lima y las vendí todas.

¿Te pidieron más?

Mis amigas querían más joyas y no sabía dónde buscar en Lima. Manuel, mi pareja, no la pensó dos veces y se fue a Piura. Toda la inversión la recuperamos inmediato. Encima yo no invertí por el miedo a perder, sino él fue quien invirtió los 1.000 soles (risas).

¿Cómo buscas tus proveedores?

Un día me fui al Centro de Lima. Pregunté a 15 personas y solo una me dio el nombre de una señora que vive en Villa María del Triunfo. Desde entonces ella fue mi proveedora, pero, cómo es la ignorancia, creía que todos traían las joyas de Piura (risas). Ahora todo eso es parte del aprendizaje.

¿Tú creas los diseños?

Busco mis diseños en Pinterest y mi proveedor lo saca tal cual.

¿Cómo impulsaste tu marca?

Empecé por Facebook en el 2015, pero todo era muy precario. Ahora trabajo la marca de manera constante. Este año impulsé mi cuenta de Instagram. Facebook me genera más ingresos y siempre estoy a la vanguardia para enganchar al público.

Si haces una comparación de hace tres años a ahora, ¿cuánto es la venta?

En un inicio vendí una joya por mes. Ahora en promedio vendo 50 piezas.

¿De dónde proviene el nombre?

Mi jefa me decía “Gleka” que es la composición de mis dos nombres Karen Gigle.

¿Cuál es tu público objetivo?

Los dos primeros años mucho me compraban de los conos y ahora Jesús María, Miraflores, Magdalena y otros distritos. Mis precios no son elevados sino estándar, por eso me buscan. Los costos son desde 25 soles hasta 200 soles.

¿Qué se viene para “Gleka” en el 2019?

Vender por catálogo y tener una tienda física porque al cliente le gusta palpar y probarse las joyas.❧