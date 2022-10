HORÓSCOPO: predicciones de HOY viernes 28 de octubre, según tu signo zodiacal

HORÓSCOPO DE HOY | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 28 de octubre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de HOY, viernes 28 de octubre del 2022

Inicia el día conociendo cómo te irá según los designios de las estrellas y los planetas. El experto peruano Jhan Sandoval te presenta sus más acertadas predicciones.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Ha llegado el momento de cortar con personas o situaciones que no te han permitido avanzar. A pesar de lo doloroso que esto puede resultar, es tiempo de liberarte y de seguir creciendo.

Horóscopo de TAURO hoy (21 de abril al 21 de mayo)

Las cosas no están siendo negativas, pero deseas mejores resultados en tu labor y esto te lleva a consumir más tiempo y energía. Todo estará a tu favor, pero no descuides tu vida familiar.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (22 de mayo al 21 de junio)

El atractivo que ejerces sobre esa persona hace que te busque impulsivamente y hoy lo comprobarás. No obstante, aún tiene temas pendientes con su pasado. No aceleres ningún proceso.

Horóscopo de CÁNCER hoy (22 de junio al 22 de julio)

Resolverás los temas económicos que han estado pendientes. En lo sentimental, tú y esa persona aún se extrañan, pero ninguno quiere dar el primer paso. Toma la iniciativa y todo cambiará.

Horóscopo de LEO hoy (23 de julio al 22 de agosto)

No estás entendiendo los sentimientos de esa persona que es más sensible que tú. No toques más esos temas que los hacen rivalizar y espera a que las aguas se calmen. Será lo indicado.

Horóscopo de VIRGO hoy (23 de agosto al 23 de septiembre)

Recibirás ese dinero que tanto esperabas, lo que te permitirá saldar deudas y hacer compras para el beneficio familiar. Por otro lado, llega una propuesta laboral, no dudes en aceptarla.

Horóscopo de LIBRA hoy (24 de septiembre al 23 de octubre)

Estás comprometido con muchas actividades laborales, lo que te obligaría a manejar varias cosas a la vez. Hoy tienes que ser flexible y adaptable para que todo esté bajo tu control y logres el éxito.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (24 de octubre al 22 de noviembre)

Si existe algún compromiso que, por desinterés o motivos de fuerza mayor, debes de abandonar, comunícalo. Hay alguien que confía en tu palabra y este cambio no debe de perjudicarlo.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy tienes que manejar con suma cautela tu labor. Es posible que un pequeño error pueda generarte retrasos. En lo sentimental, piensa bien qué decir antes de disculparte con esa persona.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (22 de diciembre al 20 de enero)

Tu jornada laboral se iniciará sin sobresaltos, pero por la tarde una noticia inesperada te obligaría a abandonarlo todo para hacer otras gestiones y desplazamientos. Todo lo manejarás.

Horóscopo de ACUARIO hoy (21 de enero al 19 de febrero)

Tú eres muy exigente con tu labor y no debes de permitir que ninguna fiscalización o comentario te haga dudar de eso. En lo económico, aún no es el momento de hacer inversiones, espera.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero al 20 de marzo)

La sobrecarga laboral está afectando el buen ánimo que te caracteriza. Ha llegado el momento de tomar una pausa y descansar. Esto te servirá también para reflexionar y tomar decisiones.