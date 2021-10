¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, domingo 3 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este domingo 3 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Aries

No faltarán eventos o invitaciones de amistades, pero preferirás cancelar estos encuentros para organizar asuntos relacionados al trabajo y tu economía. Luego decidirás descansar.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Lo más positivo de tu signo, uno de fuego, es sin duda su audacia y su capacidad de confiar en sí mismo y enfrentar cualquier situación complicada que se le presente en su vida.

El Aries está hecho de mucha fuerza interior y es capaz de lograr el éxito cuando se lo propone. Su lado negativo es su falta de prudencia y ser una persona sin filtros, es decir, que dice lo que piensa aunque afecte a los que lo rodean. Este signo debe trabajar en su marcado egocentrismo para que no obstaculice su futuro.

Semana de mucho trabajo extra y de tener que hacer algunos pagos imprevistos, por eso es necesario organizar más tu vida económica. Tu día de suerte el miércoles. Tus números 9 y 31. Tu color el naranja y el azul fuerte. Un amor del pasado te busca para volver. Te invitan a un proyecto nuevo que va a ser mejor pagado.

Aries: últimas predicciones

2 de octubre de 2021: Nace en ti una pasión y un deseo muy intenso por esa persona que conociste. No te precipites sin estar seguro de la receptividad, podrías evidenciar más de la cuenta y no sería conveniente.

1 de octubre de 2021: Tendrás la habilidad y la inteligencia necesaria para resolver ese problema documentario que retrasaba el cobro de un dinero. Cierras el día satisfecho por la rapidez y eficacia de tu gestión.

30 de septiembre de 2021: Una persona que conoce de tus impulsos intentará convencerte para que puedas evaluar esa inversión desde un ángulo más calculado y realista. Decidirás posponerla hasta sentirte más seguro.

29 de septiembre de 2021: Te sorprenderá el cambio de actitud que ha tenido ese superior contigo. Es posible que algún compañero haya intentado ponerlo en tu contra, pero sabrás revertir esta situación inmediatamente.

28 de septiembre de 2021: Tu entorno desconfía de la estrategia que planteas para resolver ese problema laboral, pero gracias a tu experiencia y constancia sorprenderás por los resultados de tu gestión y te lo reconocerán.

27 de septiembre de 2021: Aunque parecía de fácil manejo, esa actividad que has asumido ha resultado más compleja de lo pensado. No dejes de esforzarte ni pierdas el ánimo, solo así conseguirás culminar todo con éxito.