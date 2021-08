Horóscopo de hoy domingo 22 de agosto de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy domingo 22 de agosto del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Date un tiempo y comunícate con esa persona que sabes tiene los conocimientos y experiencia necesaria para ayudarte a resolver ese problema laboral. Su apoyo será indispensable.

Tauro

Esa persona que quieres sacar de tu vida no respetaría los límites que estás imponiendo y tratará de manipularte para que cedas a la reconciliación. Considera los hechos y no las promesas.

Géminis

Has programado un encuentro con una amistad o con esa persona especial, pero es posible que se interpongan asuntos familiares que requieren de atención. Deberás postergar tus planes.

Cáncer

Te sorprenderá una invitación de una amistad que desea verte y pasar un momento agradable contigo. Pero es posible que los ánimos no te acompañen, preferirás el descanso y la reflexión.

Leo

Llega una nueva persona a tu vida sentimental, pero es posible que no te muestres muy dispuesto debido a las decepciones que has tenido. Esta vez todo será diferente, no rechaces la oportunidad.

Virgo

Un familiar se ha dado cuenta de tu estado emocional y te comprometerá a realizar una serie de actividades que te sacarán de la depresión. Tomar aire y distraerte te renovará por completo.

Libra

Esa persona que te ha hecho pasar un mal momento recapacitará y se mostrará conciliador para recuperar de nuevo tu confianza. No seas tan flexible y establece bien las condiciones.

Escorpio

Tienes las intenciones de hacer que esa persona que quieres recapacite en su actitud, pero es posible que digas cosas que puedan lastimarla. Evita juzgarla y trata de ser muy comprensivo.

Sagitario

Alguien intentará convencerte de realizar esa compra que, si la evalúas bien, no será del todo conveniente, reflexiona. En lo familiar, no debes alejarte tanto de las personas que amas.

Capricornio

Son tantas las veces que esa persona te ha fallado que, ahora que pretende ser sincera, te cuesta creer en su palabra. No te cierres y escucha sus explicaciones, necesitas saberlas.

Acuario

Es posible que alguien te reclame sobre errores que consideras no has cometido y esto genere cierto ambiente tenso a tu alrededor. Dialoga, predisponerte a un pleito no resolverá nada.

Piscis

Los planes que tenías programados podrían sufrir algún cambio imprevisto por circunstancias que surjan inesperadamente. Sé paciente y no te bloquees, luego todo se podrá resolver.