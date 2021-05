Horóscopo de hoy domingo 9 de mayo, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy, domingo 9 de mayo del 2021, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Sé más tolerante con esa persona que actúa con cierta inmadurez. Discutir en este día tan especial solo generaría distancias que te afectarían emocionalmente. Muéstrate más cercano y afectuoso.

Tauro

Un familiar te compartirá sus planes para sorprender a un ser querido. Propondrás algunos cambios que mejorarán la idea y se animarán a concretarla. Esa persona especial se emocionará.

Géminis

Aprovecharás el día y la celebración para acercarte a esa persona con las que tantas veces has discutido. Expresarás tus disculpas y serán aceptadas. Volverá la unión y la armonía familiar.

Cáncer

Que no te intimide la distancia que impone ese familiar. Si tomas iniciativas y te acercas te darás cuenta que no existe el rechazo que imaginabas. Te hará bien recuperar la confianza de antes.

Leo

Sigues pensando en alguien que te ha fallado y sin percatarlo, estás ignorando a las personas que te rodean. Saca de tu mente escenas que te hacen daño y disfruta de quienes te aman.

Virgo

No estarías siendo flexible con algunos de tus familiares, lo que podría generar un ambiente tenso a tu alrededor. Reflexiona y valora la armonía, si cambias tu entorno también lo hará.

Libra

No permitas que esa persona de la que esperas algún apoyo condicione el favor. Es posible que surjan manipulaciones que no te hagan sentir cómodo. Habla con claridad y podrá reflexionar.

Escorpio

Luego de haber superado esa desilusión, sigues pensando que esa persona aún te sigue ocultando cosas. No permitas que tu imaginación te siga haciendo daño e intenta recuperar la confianza.

Sagitario

El buen humor que te acompañará te permitirá acercarte a las personas que amas y, gracias a tus bromas y ocurrencias, hacerles pasar un agradable momento. Será un día muy entretenido.

Capricornio

El cansancio o cierta nostalgia te haría aislarte de cualquier evento familiar. Tu entorno se percataría de esta actitud y reclamará tu presencia. No te distancies, acércate a los que amas.

Acuario

Surgirá un evento familiar entretenido, pasarás un agradable momento. Por la tarde recibirás la comunicación de alguien que no quiere perder contacto contigo, fluirá el mutuo interés.

Piscis

Luego de una larga distancia, esa persona que parecía indiferente se acercará. No obstante, ya no te sientes tan interesado por sus constantes cambios. No seas radical y dale una oportunidad.