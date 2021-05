Horóscopo de hoy sábado 1 de mayo, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy sábado 1 de mayo de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Organizarás tu tiempo para distraerte o convocar amistades y divertirte, pero es posible que un familiar y algunas obligaciones pendientes sean el impedimento para concretar tus planes.

Tauro

Un momento de soledad y reflexión te permitirá aclarar tu mente y encontrar solución a ese problema que tantas tensiones te ha generado. En adelante, destacarás por tu paciencia y practicidad.

Géminis

Aprovecharás un momento para hablar con esa persona que aún quieres, pero notarás cierta evasión de su parte. No presiones y deja que el tiempo pase, luego podrás expresar tus sentimientos.

Cáncer

El reprimir lo que sientes y no expresar lo que piensas le hacen pensar a esa persona que tiene la razón. No saldrás de esta situación si no rompes con tu silencio, es el momento de cambiar.

Leo

Una persona de malas intenciones estará muy pendiente de ti. No ignores esta situación y cuida al detalle cada proceso que gestiones en el día, evitarás verte perjudicado por tus detractores.

Virgo

Las dudas no te permiten salir de esa situación limitante. Deja a un lado la inseguridad y anímate a iniciar ese proyecto que tanto deseas, depende de ti comenzar otra etapa en tu vida profesional.

Libra

No te dejes envolver por las palabras o muestras de afecto de esa persona que sabes no está siendo transparente. Deja tus sentimientos al margen y pide las aclaraciones que estás necesitando.

Escorpio

Luego de un tiempo de espera tomas la decisión de realizar ese viaje corto o cambio que estabas esperando. Es posible que surjan ciertos obstáculos para concretarlo, pero lo conseguirás.

Sagitario

La actitud de la persona que te interesa no te hace sentir bien. No es conveniente el silencio, anímate a expresar tus dudas. Entenderá tu estado y tratará de cambiar para tu tranquilidad.

Capricornio

Le darás la espalda a los resentimientos y buscarás a esa persona para aclarar todo aquellos que los daño y distanció; te hará bien dejar atrás los malos recuerdos. Te sentirás en armonía.

Acuario

Una amistad que ha peleado contigo te buscará para disculparse, pero no te sentirás preparado para integrarla a tu círculo social y decidirás mantenerte al margen. No guardes resentimientos.

Piscis

Te sentirás en armonía con las personas que amas, esto cambiará tu estado de ánimo y lo manifestarás en una actitud alegre y divertida. Por la tarde, recibirás la comunicación de quien te interesa.