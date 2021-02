Horóscopo de hoy viernes 19 de febrero: ¿cómo te irá en el amor, salud y dinero?

Predicciones del horóscopo de hoy viernes 19 de febrero de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Es posible que tengas que resolver una documentación o asunto que no terminas por entender al detalle, cuidado con los errores. En el amor, necesitas más seguridad de parte de tu pareja.

Tauro

Los resultados de tu labor están siendo muy positivos, no permitas que un comentario mal intencionado te haga dudar de tu capacidad. En el amor, te cuesta entender las señales de esa persona.

Géminis

Podrías ser testigo de una confrontación entre personas muy cercanas, evita parcializarte y todo pasará. En lo familiar, no pierdas la paciencia con las personas que amas, sé tolerante.

Cáncer

Una persona de carácter e influencias te ayudará a salir de esa situación de estancamiento laboral. En el amor, cuida tus palabras, podrías herir a un familiar con tus comentarios.

Leo

Tu labor vuelve a recuperar el ritmo de antes, en poco tiempo también se estabilizará tu situación económica. En el amor, es posible que retomes conversaciones con alguien que llama tu atención.

Virgo

Algunas actividades que habías planificado se verían retrasadas por temas familiares que tendrás que priorizar. En lo sentimental, no pierdas la objetividad ante esa posibilidad que se ha presentado.

Libra

No te sientes cómodo con lo que vienes realizando, pero hoy se irán sumando pequeñas cosas que serán positivas y provechosas. En el amor, cuidado con caer en la rutina, tú puedes evitarlo.

Escorpio

Luego de un período de recesión, llega la posibilidad de iniciar una actividad bastante lucrativa, no la desaproveches. En el amor, eres consciente de la distancia que habías tomado y cambiarás.

Sagitario

Cambiarás de estrategia y lograrás resolver ese problema que te había complicado laboralmente. En el amor, estarías siendo muy indiferente con alguien que intenta llamar tu atención.

Capricornio

Afrontarás una situación que retará tu capacidad, si te organizas y convocas a las personas adecuadas, podrás superarlo. En lo personal, cuida tu carácter, no te conviene generar discrepancias.

Acuario

No desconfíes de esa persona que desea ayudarte, sus intenciones no son malas y necesitas el apoyo. En lo personal, te está costando expresar lo que sientes, no reprimas tus sentimientos.

Piscis

No abandones actividades importantes por resolver asuntos secundarios, podrías complicar tu agenda laboral. En el amor, no es el momento para tener aclaraciones, espera un poco más.