Horóscopo de hoy, domingo 03 de marzo del 2019 por Jhan Sandoval

El horóscopo de hoy domingo 03 de marzo nos trae las siguientes predicciones por signo del zodiaco gracias a Jhan Sandoval y sus cartas que te dirán como te irá en el amor, salud, dinero y trabajo.

Recuerda que puedes consultar las predicciones del horóscopo diario para todos los signos del zodiaco en LaRepublica.pe y descubrir lo que los astros te deparan cada día.

Según el horóscopo de diario de Jhan Sandoval, estas son tus predicciones para este domingo 03 de marzo del 2019.

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Te concentrarás en pequeñas tareas que habías dejado de lado. Es importante que tomes este día para el descanso que necesitas. De lo contrario podría influir en un mal carácter con los demás.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Un cambio de planes en tu agenda te sorprenderá. Es posible que se cancele alguna actividad que tenías planeada y contrario a lo que piensas podrás aprovechar para atender otros asuntos.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Este día resultará bastante más agitado de lo que deseabas. Te darás tiempo para todo y podría concluir con una invitación a salir con esa persona que te interesa. Lograrás disipar tu energía.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Es posible que hayas cometido algunos excesos con esa persona a la hora de discrepar con ciertas ideas. Un mensaje conciliador logrará recuperar el equilibrio entre ambos. Toma el primer paso.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Aprovecharás el día para organizar los planes inmediatos que tienes. A pesar del entusiasmo, es importante que le des un momento al descanso y a la distracción para recargar tu energía.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Los recuerdos de esa persona no terminan de salir de tu mente. A pesar de haber buscado el alejamiento, la confusión de tus emociones te llevaría a propiciar el contacto. Cambiarás de actitud.

Horóscopo de hoy para Libra | 24 de septiembre – 22 de octubre

Descubrirás que esa persona ya no tendrá la misma disposición de antes contigo. Un análisis de tus actitudes te dará la clave para buscar la reconciliación. Demuestra tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre - 22 de noviembre

Preferirás estar en soledad para analizar con tranquilidad muchos aspectos de tu vida actual. Si ya has tomado una decisión con respecto a esa persona, será mejor que la expreses con claridad.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Buscarás demostrar a esa persona lo mucho que te importa. Luego de exponer cada uno lo que espera de la relación, podrías concretar la reconciliación que esperas. Ofrecerás una disculpa.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre - 19 de enero

Evita demostrar un exceso de seguridad ante esa persona. Podría advertir cierta arrogancia y no sería bien tomada. No provoques discusiones que no tienen mayor sentido enfrentar.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero - 19 de febrero

Alguien te mantendrá a la expectativa de una salida, pero es posible que no se pueda concretar. Dirige tu energía hacia otras cosas y evitarás enfrentamientos con personas que aprecias.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Decidirás complacer todas las exigencias que tenga esa persona. Este cambio de actitud podría distanciarte de personas que aún necesitan de ti y que no deberían verse involucradas en tu relación.

El Horóscopo de Jhan Sandoval es gratis, solo por La República

Un sueño condujo a Jhan Sandoval a convertirse en astrólogo y tarotista. En ese sueño una mujer le anunció que se dedicaría a la lectura del tarot, años después quedó sorprendido al reconocerla en las fotos del álbum de su abuela, como una amiga de esta. A la corta edad de 15 años comenzó con la interpretación de lo que le fue anunciado. Ha realizado investigaciones y estudios tanto de la astrología como del tarot, primero de manera autodidacta, luego bajo las enseñanzas de diversos maestros.

