Horóscopo de hoy, lunes 24 de septiembre del 2018, por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 24 de septiembre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Comprenderás que es mejor realizar esa labor con la ayuda de terceros. El éxito te sonreirá. Un evento te dará la posibilidad de limar las tensiones con esa persona. Armonía y plenitud.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Recibes un ingreso económico que te permitirá resolver algo que estaba pendiente. Sabrás agradecer. No guardes esas emociones que vienes acumulando, esa persona te buscará y tendrás que ser claro.

Géminis: 22 may. 21 jun.

No te dejes llevar por una apreciación subjetiva que podría romper las buenas relaciones con el entorno. Alguien te empujará hacia una determinación que no has evaluado muy bien.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Se presenta la posibilidad de realizar una labor extra que te dé mayor solvencia económica. Tu tendencia será a mostrarte muy complaciente con tu pareja para dar mayor seguridad a la relación.

Leo: 23 jul. 23 ago.

A pesar de tu malestar con respecto a una necesidad monetaria de alguien más, asumirás ese asunto. Luego de esa situación de tensión con tu pareja, cambiarás de actitud de manera radical.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Recibes algunas restricciones para obtener ese dinero que has venido gestionando. Se concretará. Esa persona se comunica luego de un pequeño conflicto que sabrán resolver con promesas.

Libra: 24 set. 23 oct.

Sé tolerante frente a los errores que comentan terceros, podrías perder la paciencia y no sería lo mejor. Tus deseos de exploración con respecto a nuevas opciones sentimentales te podrían llevar a triángulos.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Es importante que no desestabilices tu economía por complacer deseos que impliquen gastos innecesarios. Te sentirás decepcionado del comportamiento de alguien que no es maduro.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Buscarás recuperar actividades laborales que habías descuidado, aunque en el fondo no te interese. No permitas que la nostalgia te invada a tal punto que no veas lo que has logrado.

Capricornio: 22 dic. 20 ene.

Una situación no muy transparente se pondrá en evidencia y eso te dará la claridad para decidir. Sentirás que estás perdiendo la estabilidad que has logrado con esa persona. Actúa.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Recibes apoyo en un momento crítico, pero si no pones de tu parte va a ser insuficiente. En el momento más triste de la desilusión, esa persona reaparece. Es tiempo de poner tus condiciones.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Alguien decidirá tender su mano para que puedas recuperar algo que has venido perdiendo. Esa persona sentirá el peligro de alguien más y buscará una reconciliación definitiva.