¿Cómo afronto un sismo si tengo mascotas? Aquí te enseñamos

Una de las prioridades como padres de familia es proteger a nuestros hijos incluido a las mascotas. Realizar planes de evacuación en caso de un sismo de gran intensidad ayudará que tus mascotas no se pierdan y tengan miedo.

Algunas personas están a la espera de los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) cuando ocurre un temblor. Lo bueno que ahora también puedes utilizar unos aplicativos conocidos como Myshake y Sismo detector, estas bondades tecnológicas te permitirán conocer en qué lugar sucederá un sismo con 2 a más segundos de anticipación.

Ten en cuenta que los ancianos, niños y mascotas son prioridad en casa. Y debes tener a la mano la mochila de emergencia para tu familia y la de tu animal. Si aún no has armado la mochila de tu mascota y no sabes qué incluye puedes darle clic abajo para tener listo ante cualquier imprevisto.

Ahora es probable que para el próximo remezón puedas considerar a tu mascota dentro del plan de evacuación familiar, toma nota de la lista que nos brinda Liz Luna, CEO de DogHouser.

1.- Mochila de emergencias

Compra una bolsa de galleta o comida enlatada de 3 kilos, incluye 1 litro de agua embotellada, 2 recipientes de plásticos liviano, una manta para protegerlo del frío. Si tu animal está siendo medicado, ten listo las medicinas a la mano, una correa adicional, y una muda de ropa.

2.- Collera con identificación

Si tu mascota no tiene un collar con su nombre y los teléfonos de los dueños, puede dificultar para encontrar al animal. Si tienes tiempo ahora, ve al lugar más cercano para que le elaboren una collera y colócale la identificación.

3.- Designar un responsable

Dentro del plan de evacuación, cada familiar debe tener un rol, es importante que todos tengan en claro quién es la persona que estará a cargo de la mascota. Conocer el escondite de la mascota es esencial ya que los animales sienten temor cuando suceden estos acontecimientos.

4.-Calma y seguridad

Sólo para recalcar que los perros y gatos son muy perceptivos, las mascotas en general se estresan con la desesperación de los dueños. Si tienes una mascota ansiosa, puedes incluir esencias florales o agua de azar. Cuando estés en un lugar seguro, luego de haber evacuado, puedes realizarle a tu mascota uno masajes para su bienestar mental y emocional. Echa un vistazo a la siguiente nota.

5.- Registro municipal

Debes tener en cuenta que tu mascota debe estar registrado en la municipalidad de tu zona, esto permitirá que un serenazgo o algún vecino pueda ubicarte con los datos del sistema. Algunos distritos que cuentan con un registro de mascotas son Surco, Miraflores, Lince, La Molina, San Isidro, Magdalena, Jesús María, y muchas más.

Wapa, ya lo sabes para un próximo evento telúrico debes tener la mochila de emergencia a la mano. ¡La prevención es tarea de todos!