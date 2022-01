Jaír Wong: “Me encantan los estímulos porque así las batallas son más freestyle”

Uno de los freestylers con mayor recorrido en la historia del circuito de batallas en el Perú es Jaír Wong. El último campeón del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla tiene una trayectoria muy amplia, y eso lo pudo demostrar para ganarse el ascenso a la FMS Perú para esta segunda temporada.

Si bien los resultados no le han acompañado, por ahora mostró un gran acoplo al formato y dejó buenos momentos en sus batallas, por lo que será bastante interesante verlo este fin de semana enfrentando a Diego MC, quien viene de vencer a Strike. En la conferencia de prensa previa a la jornada 3, pudimos hacerle una consulta a la cual contestó amablemente. Aquí te contamos qué nos dijo.

¿Tras haberte enfrentado más de una vez a Diego MC en el ascenso a la liga, cómo enfocar una batalla donde ya se han dicho de todo?

“Es una pregunta muy difícil. Soy de los que en los 4x4 nunca trato de llevarte un discurso. Por más que algunos se jacten de que son puro freestyle, cuando los ves batallando los observas llevando una sola línea argumental y eso me hace dudar de que sea algo puro. Me gusta el freestyle, verdaderamente, y no me trato de vender a una línea, sino a responder. Cuando me tratan de enfocar la batalla lo ignoro.

Tú en una internacional puedes enfrentarte a alguien con quien no tengas un argumento que decir, por lo que así eres más fiel a la improvisación. Es raro cuando te sacan algo de la nada o descontextualizado. Me encantan los estímulos porque la batalla es más real y ahí no puedes engañar a nadie, por eso disfruto del formato. Ante Nekroos la batalla fue muy picante y no preparé ningún discurso argumental”, fue lo que nos contestó Jaír Wong.

Jaír Wong deja claro que busca ir con la mente en blanco a fluir en los conceptos que el formato FMS pide y sin buscar tirarle de alguna narrativa que pueda agarrarse a sus rivales. El rapero peruano viene de caer ante Stick en la primera fecha y ante Nekroos en la segunda, por lo que ante Diego MC buscará redimirse y lograr su primera victoria en esta segunda temporada de FMS Perú.