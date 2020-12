La FMS Argentina ofrecerá su quinta jornada el domingo 27 de diciembre. La organización confirmó todos los enfrentamientos para esta nueva fecha en la liga albiceleste de Urban Roosters. En horas de la noche de ayer, 21 de diciembre, se publicó la última batalla para dicha jornada.

Se trata nada más y nada menos que de una exhibición entre Lit Killah y G Sony, dos de los freestylers más reconocidos en Argentina que no se encuentran en la FMS. De hecho, ninguno de estos MC’s ha participado anteriormente del formato.

“Dos competidores que nunca batallaron con el formato.. ¿Se imaginan?”, así presentaba FMS Argentina la antesala de este duelo, como para dejar fluir la imaginación. Ahora, con este duelo confirmado entre Lit Killah y Sony, los aficionados están esperando con ansias la batalla.

Cabe recordar que Sony fue invitado a la primera temporada de Freestyle Master Series en Argentina. No obstante, el reconocido MC no aceptó la invitación y en su lugar estuvo Trueno, quien posteriormente lograría el campeonato en el 2019. Lit, por su parte, ha retomado las batallas con las God Level a fines del 2019 e inicios de este 2020.

Se vienen unos minutazos adictivos con @LITkillah o que ? — G Sony (@gsonymusic) December 22, 2020

FMS Argentina - Batallas jornada 5

- PAPO vs. NACHO

- DTOKE vs. MECHA

- STUART vs. WOLF

- MKS vs. KLAN

- LIT KILLAH vs. G SONY (exhibición como reemplazo de Sub vs. Cacha)