FMS Argentina: las batallas confirmadas para la tercera fecha

View this post on Instagram

¡VOLVEMOS CON TODO! . El próximo sábado 17 de octubre realizaremos la tercera fecha de la temporada. 🔥 . ¿Qué batallas te gustaría ver? 🤔 . 📺 No te lo pierdas, sólo por el canal de YouTube de @urbanroosters . #FMSArgentina #FMSAxe #FMSClaro