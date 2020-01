God Level 2vs2 All Stars EN VIVO: Misionero y Cayu discuten desaforadamente en el escenario [VIDEO]

Repudiable. La primera fecha de la God Level 2vs2 All Stars 2020 en Chile será recordada por un escándalo. El protagonista principal de este papelón fue Misionero; detrás suyo, Cayu. La actitud del ‘Misio’ durante una parte de la batalla fue nefasta, pues se quiso imponer a Cayu, el host chileno que también era parte del espectáculo.

“Brother, silencio, que quien organiza aquí soy yo”, fue lo que le dijo Misionero a Cayu, quien lo manejó de manera muy profesional en ese instante. La batalla continuó su ritmo normal y no fue hasta el fin de los cuartos de final que ‘Misio’ volvió al escenario y pidió disculpas públicas al chileno.

Cayu escuchó detenidamente lo que dijo el argentino por unos segundos, hasta que estalló. “Es hora de que actúes en base a lo que predicas, tienes que cambiar tu actitud. Esto es hip-hop, hermano”, fue una de las cosas que le dijo el chileno al host oficial de FMS Argentina y Red Bull Batalla de los Gallos Argentina.

“No se debe tratar mal, no se debe gritar por un error. Nada de ego, nada de protagonismo, son los artistas quienes son los verdaderos protagonistas de este espectáculo”, fue lo que dijo Cayu al público antes de la trifulca entre ambos.

Esto fue lo que publicó Cayu en su Twitter

“Soy muy eufórico, a veces no me doy cuenta de lo que hago. Yo te pido mil disculpas, Cayu”, fue lo que dijo el host argentino al chileno. “Todo lo ‘hip-hop’ que dices que eres, es hora de que lo practiques. No quiero quitarle el puesto a nadie, yo quiero demostrar que se puede llegar hasta acá desde la calle”, explicó el host de la DEM.

“Esto no es competición entre ambos, Misio, vamos a avanzar. Nadie se merece esto, vamos a avanzar y ser profesionales.”, completó Cayu. Misionero no terminó de hablar, pues decidió salir del escenario tras esa reacción y las muestras de afecto del público para el mapochino. A los segundos, Cayu salió del escenario y un tercero fue quien quedó como único host.

Todo lo anterior terminó de detonar lo correcto que venía la God Level 2vs2 All Stars en Chile. Las críticas no se hicieron esperar, en especial por las redes sociales, donde condenan la actitud del ‘Misio’, personajes que suele tener estas lamentables muestras en los diversos escenarios de freestyle.