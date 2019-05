Elle Fanning y el peinado que marcará tendencia esta temporada

Todos los meses mayo en Francia se lleva a cabo el Festival de Cannes, un evento súper glamuroso que premia las mejores piezas cinematográficas (principalmente las independientes), por lo que ser parte del jurado es un gran reconocimiento. Esto lo sabe muy bien Elle Fanning, que este año, es parte de este grupo.

Por eso, en el segundo día del evento, Elle desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido de flores con un profundo escote, mangas XL y una amplia falda de la colección de Alta Costura de Valentino. Sin embargo, a pesar de su elegante outfit, fue otro aspecto del look: su peinado.

Combinando la atmósfera romántica y dulce de su look, Elle Fanning lució un recogido bohemio chic conformado por trenzas que fueron colocadas como diademas. Y a los costados, llevó detalles florales para combinar con su vestido.

No cabe duda que este peinado fue ideal para su vestido, pero también quedaría espectacular con un look pre o completamente nupcial. Este recogido romántico con flores iría ideal con un estilo bohemio o más relajado, algo como lo que usó Jennifer Lawrence para su fiesta de compromiso. Además, (si no te afana mucho la idea de un velo) este peinado es una alternativa genial y súper fotogénica. Estamos seguras que Elle Fanning ya empezó a marcar tendencia con este look. Eso sí, este look también queda divino para otras ocasiones y eventos; puedes reemplazar las flores con los accesorios que más te gusten. ¡Robarás más de un suspiro con el!