Confirmado: Kylie Jenner anuncia línea para el cuidado de la piel

Paren todo, porque esto no es un simulacro: Kylie Jenner, la billonaria más joven del mundo, acaba de anunciar en lanzamiento de su propia línea de productos para el cuidado de la piel, y podemos decir que el mundo de la belleza está enloqueciendo.

La menor del clan Kardashian-Jenner dio a conocer la especulada noticia a través de su cuenta de Instagram, en la cual dejó ver su completa emoción por el proyecto, que, según ella, había estado ideando desde hace un buen tiempo. De hecho, desde que fundó la marca de maquillaje, Kylie Cosmetics.

“El cuidado de la piel y el maquillaje van de la mano y Kylie Skin fue algo que soñé poco después de Kylie Cosmetics. He estado trabajando en esto por lo que se siente como toda una vida, ¡así que no puedo creer que finalmente esté anunciándolo! ¡Construir mi línea de maquillaje desde cero me ha enseñado mucho y me siento muy bendecida con ese conocimiento para aplicar a mi nueva empresa! Dar a luz a un nuevo equipo, fabricación, cumplimiento, etc, y todo separado de mi línea de cosméticos fue todo un reto, ¡pero aquí estamos! ¡Tengo lo mejor lo mejor para ustedes! Todo es libre de crueldad, vegano, libre de gluten, parabeno y sulfato, y es adecuado para todos los tipos de piel. Hay mucho amor en este proyecto”, dijo Kylie Jenner posando sin maquillaje y luciendo su piel natural; con pecas, lunares y demás.

La propuesta fue muy bien recibida por su público, quienes incluso expresaron el gusto que les causaba ver elementos naturales de la piel de Kylie como sus pecas y el estado luminoso y saludable de su cutis. Además de la existencia de la línea de productos para el cuidado de la piel, y su propia página de Instagram, se desconocen detalles adicionales a excepción de la fecha de lanzamiento, la cual será el 22 de mayo. ¡Se conocerán más detalles conforme el paso de los días!