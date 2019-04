6 trucos para tener siempre el smokey eyes perfecto

Es un look atemporal, el little black dress de tu repertorio de maquillaje. Sí, estamos hablando del omnipresente ojo ahumado, y dado que no esperamos que nuestro amor por este aspecto sensual y ardiente se desvanezca pronto, pensamos que también podemos aprender a ejecutarlo bien, muy bien.

Por ello, hemos reunido los mejores tips de belleza. Aquí te los presentamos:

1. No trates de hacerlo perfecto

Parece irónico, dado el punto central de esta nota ¿verdad? Pero resulta que adoptar un enfoque más fácil es, algo irónicamente, lo que hará que un smokey eyes se vea tan bien. Está bien si no has dominado la técnica con la brocha, o no puedes dibujar el delineador completamente recto. No tienes que preocuparte por que todo sea perfecto. Después de todo, todo se mezclará al final.

2. Usa la brocha adecuada

Realmente la brocha hace una gran diferencia. Necesitas una brocha suave que pueda aplicar y mover el producto a la ligera para que la capa de color no sea demasiado densa. Un ojo ahumado debe tener ese aspecto etéreo y flotante. Por ello el nombre de smokey, en español, ahumado.

3. Escoge la monocromía

Si tienes ganas de usar varios colores, puedes hacerlo, pero lo mejor es jugar con uno solo. Primero aplica la sombra en tus párpados de manera densa, para concentrar el color en el centro, luego agrega una capa adicional en las esquinas exteriores en menor intensidad. Esta técnica crea el mismo efecto degradé y ahumado que obtendrías si usaras dos o tres tonos diferentes.

Termina con un delineador negro a lo largo de la línea superior de las pestañas y listo.

4. Elige el delineador adecuado

Los lápices tienden a funcionar mejor para crear las líneas suaves y borrosas que requiere un ojo ahumado. Los lápices que no se tajan (twist up) ; son un poco más suaves por lo general que los tradicionales.

5. Piensa más allá del negro y el gris.

No tengas miedo de usar el gris. Mientras que sí, un ojo ahumado tradicional usa negros y grises, no hay reglas. Todo vale en estos días. Usa los colores que te hagan sentir bien cuando te los pones. También puedeS cambiar el tono del delineador optando por un color ciruela o esmeralda, para un inesperado destello de color.

6. Añade un toque de brillo.

Los ojos ahumados no necesariamente tienen los efectos más reveladores, por lo que si te preocupa que tus ojos parezcan más pequeños o empotrados, prueba este truco: aplica un pequeño punto de brillo champán directamente en el centro de cada ojo.