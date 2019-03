Cabello: Cómo llevar la raya al medio y no fracasar en el intento

Cuando se trata de dividir tu cabello en dos partes iguales, generalmente hay dos opciones: amarlo u odiarlo. Sin importar cuál de los dos sea tu caso, la raya al medio ha resistido la prueba del tiempo ya es un peinado coqueto, dinámico, y atrevido.

Pero si crees que la raya al medio no es para ti, o quieres perfeccionar este peinado, te recomendamos seguir estos tips de belleza:

Instrucciones paso a paso

Los expertos recomiendan usar un peine de cola de ratón -los que forman un punto al final- para crear el peinado. Usa el puente de tu nariz como guía y sigue hacia la línea del cabello. Continua el recorrido en línea recta hasta la corona de la cabeza.

O tambien puedes repetir estos pasos con el cabello mojado. ¡Mucho más fácil!

Desde ahí, seca el cabello por la parte delantera y coloca ganchos en los costados para domar cualquier mechón de pelo que sobresalga.

Por otro lado, si naturalmente no tienes la raya al medio debes “entrenarlo”. Puede sonar ridículo, pero no lo es. Si tu cabello no cae naturalmente en el medio, lo mejor es combatir esto secando el cabello en una parte central.

¿Con que forma de rostro funciona mejor este peinado?

Se dice que se ve mejor en rostros ovalados y redondos. “La separación del centro resalta las asimetrías en los rasgos faciales" dice Justine Marjan, estilista de celebridades. Pero no dejes que esto te deprima o te impida mover la parte central.

“Por ejemplo, si tienes una cara en forma de corazón y quieres usar una parte media, querrás cortar o peinar el cabello con volumen alrededor de la línea de la mandíbula para equilibrar las características. Si tienes una cara cuadrada o redonda, el volumen en las raíces sería mejor ".