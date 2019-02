10 mandamientos de maquillaje que todas deberíamos conocer y predicar

Como todo en la vida, existen algunos conocimientos que todos conocemos y que nos ayudan a hacer mejor las cosas. El mundo de la belleza no es distinto.

Por eso, aquí te mostramos los diez mandamientos de maquillaje que toda amante del ‘makeup’ debería saber para cuidar de su salud y hacer que su maquillaje luzca asombroso siempre.

1. Cuidarás tu piel antes de aplicar maquillaje

El primer paso antes de maquillarnos es preparar nuestra piel. Esto es sumamente importante ya que, además de proteger tu cutis de todos los productos que le pondrás encima, pero también hará que tu maquillaje se vea mejor. Evita que tu piel se debilite y luzca opaca.

2. Mantendrás un balance

El detalle que hace que un look de maquillaje sea fenomenal es no caer en los excesos, y no, no hablamos de utilizar diferentes sombras, glitter o labiales. Puedes usar los que quieras con tal que haya una relación entre ellos. Y claro, dejarle el protagonismo a un punto. Recuerda el dicho menos es más.

3. Revisarás la fecha de vencimiento de tus cosméticos

Los cosméticos tienen una fecha de expiración, y su vida útil comienza desde que los abres. Por tu seguridad, respeta las fechas de vencimiento y deshazte de los productos que ya no sirvan. Aquí te contamos la vida útil de tus productos favoritos.

4. Te desmaquillarás todas las noches

Esto es vital, y de no hacerlo, podríamos causar un daño irreparable en la piel. El maquillaje tapa los poros, lo que ocasiona acné, manchas y que tu piel envejezca prematuramente.

5. Lavarás tus brochas

Las brochas son una de las principales herramientas que utilizamos para aplicar el maquillaje.

Por eso, lo natural es que el producto se acumule en sus cerdas y que la falta de limpieza favorezca a la proliferación de bacterias. Es importante que limpies tus brochas regularmente para prevenir situaciones perjudicantes.

6. Usarás los tonos correctos

No hay nada peor que usar una base que no va con el color de nuestra piel, y lo mismo con el corrector; o recomendable es que el tono de este último sea uno o dos colores más claros que tu piel, pero no más de eso.

Por ello, los expertos recomiendan tener dos bases (una para cuando estas bronceada y otra para cuando estás pálida), así, el color siempre combinará con tu piel, logrando un resultado natural y perfecto. Para asegurarte que el tono de la base es el correcto, pruébalo en la línea de tu mandíbula.

7. Siempre rizarás tus pestañas

Puedes usar la herramienta que más prefieres, pero siempre trata de salir con las pestañas rizadas. Es una forma sencilla de conseguir una mirada más amplia y despierta.

8. Experimentarás con nuevos looks

Existe una diferencia entre llevar un look con el que nos sintamos cómodas y lindas, y otra es verte de la misma manera en todas las ocasiones. En la actualidad, existen miles de tendencias con las que puedes experimentar y adaptar a tu estilo.

Una buena forma de llevar otros looks es ir haciendo cambios pequeños gradualmente. Puedes comenzar usando un poco de sombras atrevidas o un labial diferente.

9. Serás muy cuidadosa con tus productos

Podrá soñar extraño, pero no debes compartir tu maquillaje con nadie, en especial los que van cerca de los ojos. Cada persona tiene una flora bacteriana diferente, por lo que usar la máscara de pestañas de alguien podría causarte enfermedades como la conjuntivitis. ¡Ten mucho cuidado!

10. Siempre difuminarás

No hay nada peor que un maquillaje que no está bien difuminado o que tiene los rastros de líneas o producto acumulado. Por ello, asegúrate de difuminar bien todo tu maquillaje, desde las sombras, base, corrector, etc.

Ya lo sabes, sigue estos 10 mandamientos de maquillaje ¡y líbrate del pecado! Con estos puntos, podrás gozar al máximo de tus cosméticos y su aplicación.