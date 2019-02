Conoce cuál es el jean ideal para cada edad

Todas tenemos un par de jeans favoritos que usamos cuando no sabemos qué ponernos. Y es que, desde que apareció esta maravillosa prenda no ha pasado de moda, siempre se ha reinventado y no hemos dejado de tener más de un estilo en el clóset.

Esta prenda es tan versátil que no entiende ni de tallas, edades ni estaturas. Invertir en un par de jeans siempre es una buena idea, tengas la edad que tengas, ya que, es importante recordar que todo depende de la actitud con que lo luzcas.

Pero debes tener en cuenta, que no todos los modelos de jean son ideales, ya que solo hay un estilo capaz de adaptarse a todas las mujeres de diferentes edades.

La página Nueva Mujer compartió algunos tips para que sepas cuál es tu jean adecuado, según tu edad.

A los 20

Los track jeans llegaron pisando fuerte y se mantendrán por mucho tiempo, sus líneas laterales además de su estilo deportivo estilizan tu figura. Por otro lado, los ya conocidos boyfriend jeans, de piernas sueltas a comparación de los pitillos, estos favorecen con zapato plano o unas zapatillas.

A los 30

Los populares skinny jeans son excelentes aliados para muchas mujeres, porque estilizan las piernas, pero sí o sí las tienes largas, será mucho mejor el efecto. Los puedes usar con unos botines o zapatos de tacón para dar un efecto que te haga ver más alta.

Para reforzar su efecto reductor en la cintura puedes usar una casaca a la cintura.

A los 40

Si no eres un muy fan de los pantalones pitillos y tampoco eres de las que gusta de los jeans rasgados, con aplicaciones u otros adornos de tendencia, será mejor que elijas la versión más clásica de esta prenda que favorece a casi todos los tipos de cuerpo y los puedes usar a cualquier edad.

¡Jeans rectos!

Son de tiro alto, tienen toda la esencia de los 90 y tienen un efecto ligeramente desflecado en la parte del bajo, estos pantalones son el ejemplo que los jeans favorecen a todas las mujeres, sobre todo si buscas comodidad en el calzado.

Tengas el estilo que tengas, este modelo de jean siempre te ayudará a resaltar tu figura.