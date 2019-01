Esta es la guía ideal para lavar tu cabello correctamente

Muchas personas piensan que lavarse el cabello es cuestión de mojarlo, aplicar champú, sacudirlo y cerrar con acondicionador, pero la verdad es que existen más pasos para conseguir una melena limpia y saludable. Por ello, aquí te presentamos la guía ideal (brindada por el peluquero Ciler Peksah) para lavar tus mechones correctamente y siempre tener un buen día de cabello.

1. Secciona tu cabello:

Mucha gente simplemente humedece, aplica champú y acondicionador directamente sobre el cabello, pero en realidad, para tener una limpieza efectiva, necesitas dividirlo en cuatro secciones. Luego de separarlo, enrolla cada sección del cabello. Esto ayudará a estimular el cuero cabelludo.

2. Lava la parte de atrás de tu cabeza:

Mucha gente no se lava la parte posterior de la cabeza correctamente. Es muy importante mover el cabello en esa zona. Si no mueves tu cabello y se queda estático, el agua ni el champú penetrarán con efectividad, lo que podría hacer tu cuero cabello se irrite y tengas picazón debido a la acumulación de grasa y suciedad.

3. Lava la línea de tu cabello:

A veces la gente dice "mi cabello no es graso, pero mi línea de cabello es muy grasosa". Esto se debe a que cuando usamos maquillaje o nos aplicamos crema facial, se dirige directamente a la línea del cabello, lo que hace que la grasa se acumule.

4. Deja que el acondicionador repose:

No te estreses por enjuagar completamente el acondicionador de tu cabello si aún no has lavado y enjuagado completamente tu cuero cabelludo. El cabello en la parte superior siempre se verá brillante y saludable porque está en las raíces, pero los mechones siempre estarán un poco más maltratados, por lo que dejar un poco de acondicionador o mascarilla ayuda a nutrir a lo largo del día.

5. Usa una mascarilla capilar:

A pesar de limpiar nuestro cabello, a largo plazo, los champús también lo maltratan. Por eso, usa una mascarilla como acondicionador. Hidratará tu melena de una manera que el acondicionador no lo hace.

No olvides tener estos factores en cuenta la próxima vez que laves tu cabello para limpiarlo correcta y efectivamente. Eso sí, ten en cuenta que los expertos no recomiendan lavar nuestras melenas tan frecuentemente ya que elimina los aceites naturales que necesita para su bienestar y hace que se vuelva más grasoso en poco tiempo. Combina estos consejos con una buena alimentación y vitaminas y goza de los resultados.