Kendall Jenner muestra cómo usar zapatillas en el trabajo y no sufrir con los tacos

Icono de la moda actual, Kendall Jenner sorprendió al público al dar a conocer cómo implementar las populares sneakers en un outfit elegante y casual. La modelo asistió al lanzamiento de la marca y no se le ocurrió una mejor idea que llevar sus zapatillas, pero junto a un traje sastre.

Kendall Jenner le dio un giro total al estilo de oficina. El look fue bastante inusual incluso para una estrella como ella. La modelo decidió romper con las reglas de estilo para crear una innovadora tendencia de moda.

Cabe recalcar que la celebridad no es la única que ha decidido romper con los estereotipos de moda, pues Rosie Huntington-Whiteley decidió usar un canguro de Gucci vintage con un blazer y Bella Hadid lució zapatos de plataforma Dr. Martens junto a unos pantalones de tweed.

Las zapatillas de Kendall se han convertido en una visión moderna de combinar el estilo elegante con la comodidad de las mujeres. Con este look ya no será necesario cargar con unos zapatos extra si es que no aguantas los tacones.

El outfit completo de la estrella fue lucir unas hombreras exageradas muy al estilo de los 80, que ha dominado las pasarelas de otoño 2018. Un detalle, la estatura estilizada de la modelo logra que su look quede perfecto.

Definitivamente, la bella modelo sabe cómo lucir espectacular sin necesidad de tener prendas tan glamorosas.

No cabe duda de que Kendall Jenner es una de las modelos más influyentes en la moda y que sus outfits siempre tratarán de ser imitados.

Entonces, Wapa, si es que no sabes con qué outfit ir el lunes a la oficina, Kendall Jenner tiene para ti una nueva tendencia que está dando la hora en todo el mundo. ¡Anímate a usar zapatillas con un traje sastre!