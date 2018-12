Con estos tips de moda sácale el máximo provecho a tu clóset

La mayoría de mujeres sufrimos al momento de buscar qué ponernos de nuestro clóset. No sabemos cómo combinar nuestras prendas y accesorios, no porque no tengamos nada que ponernos.

Aquí te dejamos algunos tips de moda para armar outfits interesantes y tengas un look diferente para cada día de la semana.

1. Invierte en básicos

Puede que hayas escuchado una infinidad de veces este tipo de palabras y es porque existe una razón. Siempre es bueno tener una blusa blanca, polos blancos y negros, saco negro, jeans, vestido negro de coctel y un blazer negro. Así no sean tu estilo, en algún momento dirás ¡qué bueno que los tenía!

2. Atrévete a salir de tu zona de confort

Puede que seas fan de los pantalones o los leggins, por eso los compras una y otra vez. Pero existe un mundo lleno de prendas bonitas y que resaltarán tu figura. Atrévete a probar otros estilos y descubre la versatilidad de las prendas.

3. Diviértete con los colores

No le temas a los colores llamativos, probablemente uno de ellos se convertirá en tu favorito. Si bien el negro es un tono muy usado, también le puedes dar la oportunidad a un vestido amarillo o unos pantalones rojos, entre otros ejemplos. ¡Llénate de color!

4. No todo en esta vida son zapatillas

Si bien las zapatillas son muy cómodas y versátiles, también existen modelos igual de cómodos con los que puedes combinar tus outfits.

5. Los accesorios te dan un plus

No hay look que no se mejore con un buen collar o anillo. No necesitas comprar mucha ropa, sino solo saber combinar los accesorios que tienes. Lentes, sombreros, maxicollares, entre otras cosas.

8. No uses el mismo estilo todos los días

La clave es no temer verse diferente. ¿Cuántas veces has visto a una chica con un look genial y has pensado que no se vería bien en ti? ¡Nunca lo sabrás si no lo intentas! Es bueno tener un estilo propio, pero siempre es bueno salir de la zona de confort.

9. Conoce tu tipo de cuerpo y qué ropa le favorece

Es importante que conozcas tu cuerpo, así podrás comprar prendas que te favorezcan pero con las que también te sientas cómoda.

Figura ovalada o de manzana: las mujeres con este tipo de cuerpo tienden a acumular grasa en la parte media del cuerpo.

Figura de pera: las mujeres con esta silueta son pequeñas de la parte superior mientras que sus caderas y muslos son anchos.

Figura rectangular: se trata de una silueta atlética y sin muchas curvas.

Figura de reloj de arena: las mujeres con este tipo de cuerpo están acinturadas.

10. Ante todo proyecta seguridad

Si no proyectas confianza tu estilo no resaltará. Así que, tu seguridad es la prenda más importante que debes lucir.

Recuerda que existen muchos tipos de prendas, te recomendamos que pruebes de todo para que sepas cuáles son las prendas que más te favorecen y te hacen sentir bien.