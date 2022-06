“La casa de los famosos”: Laura Bozzo preocupada porque se le están cayendo los dientes

Laura Bozzo es sin duda la estrella de “La casa de los famosos”. Sin embargo, a pesar del éxito obtenido como ‘reina de los memes’, la conductora peruana no oculta su preocupación por la cada vez más evidente pérdida de su dentadura, tal y como ocurrió en la transmisión del 28 de junio.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre sus dientes?

Laura Bozzo no participó del reto que le dio a Toni Costa el liderazgo de “La casa de los famosos” tras ganar a Ivonne Montero. Su ausencia fue provocada por un dolor en la rodilla. No obstante, la razón que realmente preocupa a la conductora de 69 años es la posibilidad de perder toda su dentadura. Esto teniendo en cuenta que desde que ingresó al reality de Telemundo ya ha perdido cuatro dientes.

“Estoy asustada, tengo un clavo que sujeta todos los dientes y me da miedo que se caigan todos, voy a guardar este que se me cayó, el que se cayó fue uno pegado al pasado y no quiero que sea efecto dominó”, expresó la conductora de “Que pase Laura”.

¿Natalia Alcocer se burló de Laura Bozzo?

En otro momento, la ‘Señorita Laura’ explicó a Ivonne Montero y Natalia Alcocer, la ‘Vikinga’, las causas que ella considera que provocan que esté perdiendo su dentadura.

“Porque yo cuando tengo ansiedad y tensión y estoy nerviosa... pues se me cayeron cuatro dientes”, expresó Laura Bozzo.