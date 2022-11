Fernando Armas: ¿porqué censuraron a su famoso personaje ‘Chisiricosoro’?

Por muchos años, Fernando Armas interpretó con gran éxito al divertido Fulvio Carmelo, ‘Chisiricosoro’. Este personaje nació hace más de 20 años y se convirtió en todo un ícono de la televisión. Sin embargo, actualmente, el humorista ya no puede realizar esta actuación y explicó sus razones en una entrevista con Christopher Gianotti.

Como se sabe, este personaje consistía en un estilista homosexual, y aclaró que le guarda mucho cariño porque retrata parte de la esencia de la comunidad LGTBQ. “Disfruto del personaje porque creo que es el alma del gay, que es bastante alegre y con mucha alegría. Yo los quiero como seres humanos, respeto su opción”, dijo.

¿Por qué Fernando Armas no puede interpretar a ‘Chisiricosoro’?

A pesar del cariño que le tiene a este personaje, Fernando Armas explicó que no puede seguir interpretándolo porque puede ser ofensivo para algunas personas.

“Tengo muchos años haciendo eventos corporativos. No es que no quiera, pero ya no puedo hacer el personaje y me parece bien que la mente esté muy abierta para que haya ese tipo de censura. Sucede que siempre hay alguien que dice: ‘No, porque queremos respeto del gerente o tal persona es gay y no quieren que sea una burla’” , indicó.

“Pero no es burla, es así como yo hago mi personaje el ‘Norteño’ porque yo soy de Chiclayo, yo hago un disfrute de ello. Yo hasta creo que es inclusivo porque pido un aplauso para la comunidad y valoro lo que son. No son seres que tienen alguna enfermedad, son seres que comparten con nosotros. No puedo ofenderlos”, agregó.

Fernando Armas revela que han pensado que es gay

Asimismo, Fernando Armas contó que, en varias oportunidades, han pensado que es gay, debido a que ha visitado discotecas temáticas.

“Sí me han preguntado si soy gay, pero no. No lo soy. En algún momento llegué a una discoteca de ambiente para pasarla bien como cualquiera que quiere ir, y la gente del gremio gritó: ‘¡Sabíamos que eras, Fernando!’. Pero no, no, no. Después fui con mi compadre Pedrito porque me iban a premiar por el personaje. Vimos a gays y lesbianas; y nos quedamos mirando. Dijimos: ‘Definitivamente, no somos’”.