¡Para no creer! Aída Martínez se mostró muy indignada con su archirrival Magaly Medina por la actitud que tuvo con ella cuando le escribió buscando que la ayude a difundir un caso de ayuda social y, de esa forma, salven la vida de una niña que necesita viajar con urgencia al extranjero.

Como se recuerda, la influencer le dijo de todo a la conductora de “Magaly TV, la firme” durante la pandemia, luego de que la periodista presentara un reportaje contra la modelo por vender ropa de segunda mano. Esto no le gustó para nada a la corredora de motos y le contestó de todo a la engreída de ATV.

¿Por qué Aída Martínez asegura que Magaly Medina la decepcionó?

¡Se olvidó de todo! Aída Martínez dejó de lado las peleas mediáticas que tuvo con la presentadora de televisión Magaly Medina y le escribió para comentarle el caso de una pequeña de 4 meses que necesita juntar dinero para viajar al extranjero. Ella le envió ese mensaje con la finalidad de que la popular ‘Urraca’ lo comparta en sus redes y sus seguidores apoyen la causa.

¿Qué hizo la comunicadora? Al parecer, la modelo nunca recibió respuesta y aseguró que no era lo que esperaba. De esa forma, manifestó su incomodidad: “Me han estado preguntando si tuve respuesta de Magaly Medina para que saque el caso de Brisa, y no. Definitivamente no recibí respuesta. Decidió ignorarme. Es bien difícil que la señora no me lea porque tengo la cuenta verificada y esos mensajes ingresan primero… He querido romper esto simplemente por ayudar a una niña y ella ha ignorado cualquier tipo de petición que se le ha hecho… Bueno, una vez más, decepcionada de este comportamiento”.

Aída Martínez responde a usuarios que critican a su bebé por no tener pelo

La conductora Aída Martín estuvo enfurecida con sus seguidores debido a que siempre le consultan por qué su pequeña no tiene cabello. De hecho, no es solo eso, sino que la acusan de haber rapado a su pequeña, lo cual no es cierto.

Por eso, afirmó: “‘¿Qué le pasó en el pelo a tu hija?’ ¡Odio tener que aclarar esto siempre! Ariela es pelona de nacimiento. Nunca le he cortado el cabello y mucho menos la rapé. No es nada raro que siga siendo pelona porque así es una bebé”.