El programa “JB en ATV” emocionó a sus fans con la parodia inspirada en la pelea mediática entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Jorge Benavides dio vida a la icónica ‘Mascaly’. En tanto, la actriz cómica Lucy Bacigalupo interpretó a la ‘Señito’, oficializando así su regreso a la pantalla chica.

Los cómicos, en compañía del elenco, recrearon el estreno de “El gran show” y lo llamaron “El gran chongo”, en el que la estrella fue Bacigalupo, puesto que los cibernautas consideraron que su papel fue bien interpretado.

Como se recuerda, la actriz estuvo alejada de los reflectores, ya que quería enfocarse en proyectos personales.

Usuarios consideran que Lucy Bacigalupo merece un premio por su actuación

“Si existiera un Emmy peruano, Luci Bacigalupo gana . Las inflexiones de voz, los cambios de velocidad...”, mencionó un cibernauta.

Asimismo, se asombraron al ver que “El gran chongo” lideró tendencias en Twitter a comparación del show original:

“¿Pueden darle el Oscar andino a Lucy Bacigalupo? She really did that”, “‘JB en ATV’ superó la tendencia en rating a la ‘Fingisela’. Me da risa cuánta plata desperdician los auspiciadores en América (...) ¡Lucy engancha más al público!”, se lee en algunos de los comentarios.

Lucy Bacigalupo parodia a Gisela Valcárcel desde hace más de una década. Foto: Twitter

Usuarios aplauden interpretación de Lucy Bacigalupo. Foto: Twitter

"JB en ATV" parodia polémica entre Magaly y Gisela. Foto: Twitter

"JB en ATV" parodia polémica entre Magaly y Gisela. Foto: Twitter

Lucy Bacigalupo cuenta cómo empezó a parodiar a Gisela Valcárcel

La actriz cómica Lucy Bacigalupo fue invitada al programa “Noche de patas” en 2019 y contó detalles de cómo trabajó con el equipo de Jorge Benavides. En esa misma línea, reveló cómo nació su parodia a Gisela Valcárcel.