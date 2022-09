Mirella Paz no se queda atrás y abrirá su OnlyFans: “El contenido será muy sensual”

En los últimos tiempos, diversas artistas del espectáculo nacional decidieron incursionar en el mundo del OnlyFans por las jugosas ganancias que deja. Los ejemplos más resaltantes son Xoana González, Fátima Segovia y ahora Olenka Zimermann, quienes ofrecen contenido erótico en esta popular red social. Ahora, la plataforma ha cautivado a una más: Mirella Paz.

La salsera conversó con El Popular para dar a conocer esta noticia y señaló que Mónica Cabrejos, a quien considera como su hermana, la terminó de animar. La artista también precisó que el crecimiento económico fue un factor clave en su decisión, pues busca adquirir una casa en un futuro cercano.

Mirella Paz no se queda atrás y abrirá su OnlyFans

“Chamba es chamba, y me dicen que se gana muy bien. Quiero comprarme mi casita. Yo tampoco esperaba esto, pero mi hermana Mónica Cabrejos, muchos amigos y gente que no conozco me alentaron a hacerlo. (Estoy) feliz porque se gana bien y me permitirá cumplir una serie de sueños ”, indicó.

Sin embargo, Mirella Paz aclaró que su contenido no llegará a ser explícito, como en el caso de Xoana González o Fátima Segovia, y que su novio no tendrá problemas, pues entiende que será por motivos laborales.

Mirella Paz bajó de peso drásticamente tras someterse a la manga gástrica. Foto: Instagram

“Muy sensual, no llegaré más allá”, agregó. Sobre su actual pareja también añadió: “Él sabe que es parte de un trabajo”.

Mirella Paz bajó más de 30 kilos tras someterse a la manga gástrica

La manga gástrica es otra tendencia en los personajes de la farándula local para poder bajar de peso drásticamente. Mirella Paz se unió a este grupo y ahora asegura que se siente bien con su cuerpo y su salud.

Mirella Paz, entre lágrimas, confesó que sufría mucho por el sobrepeso que tuvo. (Foto: captura)

“Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas. Comencé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más que por estética, fue por salud. Yo pesaba como 120 kilos”, precisó para “Mujeres al mando”.