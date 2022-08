Suhaila Jad: ¿quién es la esposa de André Carrillo y cuántos hijos tiene con el futbolista?

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos más queridos de la selección. Desde hace más de seis años mantiene una relación con la joven española Suhaila Jad y, fruto de su relación, nacieron tres niños. Su amor comenzó en Portugal, país en el que empezó a residir luego de haber tenido un pasaje difícil en su vida familiar.

La pareja suele mantener su vida romántica en privado; sin embargo, sus fans se han preocupado al no ver que comparten juntos en sus redes sociales. Y es que existen rumores de un posible distanciamiento después de un ampay de “Amor y fuego” en julio del 2021, en el que se le habría visto en compañía de las ‘Chicas Tulum’ y Jefferson Farfán. No obstante, Suhaila Jad ni André Carrillo no han confirmado ni desmentido el reportaje emitido.

En esta nota, te contamos más sobre la muchacha española que flechó el corazón del seleccionado nacional y que dejó la televisión de su país para empezar una nueva vida.

Suhaila Jad es reconocida en la farándula madrileña al haber participado en varios realities. Foto: Suhaila Jad/Instagram

¿Quién es Suhaila Jad?

Suhaila Jad es una joven de 31 años nacida en España y con ascendencia palestina que logró ganarse un lugar en la farándula madrileña al haber participado de varios realities como “Mujer y hombres y viceversa” y luego en “Supervivientes”, en el que resaltó por su osadía al cumplir los retos.

Sin embargo, el mundo televisivo es solo una parte de ella, ya que es licenciada en la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Estados Unidos. También sobresalió en el ámbito deportivo al ser una gran tenista. Se describe como “una chica muy trabajadora, competitiva y, sobre todo, con las ideas muy claras”.

Su historia de amor con André Carrillo

En 2015, Suhaila Jad se mudó a Portugal tras la muerte de su padre. En aquel tiempo, el futbolista André Carrillo se encontraba residiendo allá, puesto que formaba parte del club Sporting de Lisboa. Ambos se conocieron e hicieron clic. Mantuvieron su romance en privado y, en julio del 2017, el jugador reveló que se convertiría en padre por primera vez.

Tuvieron dos mellizos (Cedric y Samira) y empezaron a publicar fotos de su vida en familia en redes sociales. Después se mudaron al Medio Oriente porque la ‘Culebra’ fue fichado por el Al-Hilal Saudi Football Club.

“Bendito 4 de noviembre de 2017, el día más importante de mi vida. Gracias, hijos, por tanto, amor, felicidad y alegría que me habéis dado. Sin saberlo me habéis ayudado muchísimo. Sois lo más bonito de mi vida. Qué lindo es veros crecer. Con vosotros me siento segura, amada”, comentó Suhaila en uno de sus posts de Instagram.

Suhaila Jad y André Carrillo. Foto: Suhaila Jad/Instagram

Suhaila Jad le dedicó un emotivo mensaje luego de que el equipo de André Carrillo ganó la Champions de Asia en noviembre del 2019.

“Cuando lo deseas tanto, le pones tantas ganas y amor, a veces los sueños se cumplen y yo no puedo estar más orgullosa de ti, mi vida, gracias por emocionarme y regalarme este momento mágico. You are our player (eres nuestro jugador). Siempre a tu lado Sami, Cedric y Suxi. Te amamos”, se lee en parte de la publicación.

Asimismo, Suhaila también visitó el Perú para alentar a André Carrillo en sus partidos y lucía una camiseta bicolor en su cuenta de Instagram. Su última publicación juntos fue en 2020, ahora los fans se preguntan si terminaron su relación debido al supuesto ampay en 2021 y si solo mantienen un vínculo cordial de padres.

Suhaila Jad y André Carrillo ya son padres de gemelos fraternos, Samira y Cedric. Foto: composición LR/Instagram/Suhaila Jad

André Carrillo y Suhaila Jad celebran el primer año de su hijo

El programa “En boca de todos” mostró las imágenes de la celebración por el primer cumpleaños del hijo de André Carrillo y Suhaila Jad. El seleccionado nacional se mostró emocionado por el emotivo momento. También se pudo apreciar la decoración que constaba de algunos globos y un letrero con el nombre del menor. Carrillo se considera un papá ‘chocho’. “Yo lo doy todo por mis hijos. Trato de ser un amigo más que un buen padre. Ya dirán ellos qué tal fui”, manifestó en una entrevista con “Domingo al día”.