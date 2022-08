Andrés Hurtado se disculpa tras maltratar a madre de 6 hijos: “Estoy arrepentido”

Andrés Hurtado reapareció este sábado 13 de agosto en la conducción de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” luego de una semana de duras críticas tras sus desatinados comentarios hacia una madre de 6 hijos. El presentador invitó a la mujer en la pasada edición de su show y le recriminó duramente por tener más de un niño en su precaria condición.

Como era de esperarse, las redes sociales no pasaron por alto las palabras del también actor cómico, a quien lanzaron fuertes adjetivos a través de las diversas plataformas. Por ello, Hurtado se mostró bastante arrepentido en el arranque de su espacio televisivo al referirse a lo sucedido.

Andrés Hurtado se disculpa con madre de 6 hijos

Apenas inició la señal de su programa, Andrés Hurtado expresó sus disculpas públicas a sus televidentes y a la mujer a quien humilló en su set. Asimismo, el presentador señaló que, a partir de ahora, sus críticas se darán dentro de los límites del respeto.

“No soy quién para decirle, he herido no solo susceptibilidades. Yo le pido mil perdones, mil disculpas, por meterme en la vida privada de las personas o sorprenderme, de una manera que no debo hablar”, comenzó.

“Estoy para corregirme, me encanta aprender y cada día aprendo más, no estoy para juzgar, estoy para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan. Jamás está en mí causar daño. Estoy profundamente arrepentido, muy apenado por mis expresiones. Me comprometo con ustedes y con esta casa, Panamericana TV, que me acoge con mucho cariño, a conducirme dentro de los límites del respeto”, agregó.

Andrés Hurtado promete mejorar para sus televidentes

Para finalizar, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” se comprometió a seguir aprendiendo y mejorar para ofrecer un mejor contenido a su público televidente.