El ‘Chorri’ Palacios se luce con su esposa en restaurante de Los Olivos tras ampay

Roberto ‘Chorri’ Palacios se vio envuelto en una polémica tras la difusión de dos ampays en el programa de Magaly Medina. A inicios de julio, el futbolista fue captado con una misteriosa joven en una discoteca de Chiclayo y el último 13 de julio se le vio saliendo de un hotel limeño con otra mujer.

¿'Chorri’ Palacios y Karla Quintana habrían regresado?

Los rumores de una posible reconciliación entre ‘Chorri’ Palacios y Karla Quintana crecen cada día más. No es la primera vez que se les ve juntos, ya que luego del primer ampay publicaron imágenes confirmando que seguían siendo una familia y tras el segundo escándalo fueron fotografiados en el cumpleaños de la expareja de Jossimar.

En está oportunidad, un restaurante de Los Olivos compartió imágenes del exfutbolista junto a su esposa mientras disfrutaban de una cena juntos.

“El Chorri con su incondicional... perdón, su esposa, en un restaurante de Los Olivos como si nada después del ampay”, escribió un seguidor de Samuel Suárez al enviarle las fotos publicadas en el portal “Instarandula”.

'Chorri' Palacios junto a su esposa tras polémicos ampays. Foto: Facebook/ La vaca y sus amigos

‘Chorri’ Palacios confirma que fue infiel dos veces y pide disculpas

El deportista confirmó en una entrevista con el portal “Teledeportes” que le fue infiel a su pareja en dos oportunidades y pidió disculpas por los errores cometidos.

“Uno no mide las consecuencias, asumo mi responsabilidad como hombre. Tengo el amor de mi familia, no me ha tratado como de repente algunas personas habrían querido, me están dando la posibilidad de corregirlo. Voy a tratar de hacer lo mejor para que esto se borre totalmente y volvamos a ser la familia de siempre para que podamos disfrutar y sonreír porque la vida es hermosa”, sostuvo.