Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha dejado consternados a los 348.000 seguidores que posee en Instagram con las últimas publicaciones que realizó el viernes 14. La cantante española compartió por duplicado una fotografía suya con un aspecto demacrado, en el cual apenas resulta reconocible.

¿Qué pasó con Amaia Montero?

Despeinada, con la mirada perdida, las mejillas caídas que evidencian un deterioro en su salud, así se presentó Amaia Montero, de 46 años, a sus seguidores, sin dejar un mensaje que explique las dos fotografías iguales que publicó.

Sin embargo, la cantautora española dejó entre los comentarios un mensaje, que lejos de resultar tranquilizador, causó más preocupación.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida” , escribió Amaia Montero.

Las respuestas y mensajes de apoyo no se hicieron esperan, mientras otros internautas pidieron a la familia que intervenga para comprobar que la cantante se encuentra bien.

14.10.2022 | Comentario de Amaia Montero en su foto de aspecto demacrado. Foto: captura Amaia Montero/Instagram

¿Qué dijo la familia de Amaia Montero?

El diario español ABC se contactó con Idoia Montero, hermana y asistente personal de Amaia Montero, quien sin ocultar su tono triste, prefirió no declarar sobre lo que ocurre con la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

Por otro lado, la actriz Cayetana Guillén (“El ministerio del tiempo”) escribió: “Amor, por favor, te queremos”. Otro mensaje cariñoso para la intérprete de “Deseos de cosas imposibles”, provino del periodista Jomari Goyso: “¡Te amo mi Monti! ¡En todas tus versiones!”

“Resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop, no lo olvides! ¡Vamos!” , fueron las palabras de Diana Navarro, la voz de “Los días que paso sin ti”.