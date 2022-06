¿Otra indirecta a Piqué? Shakira lanza nuevo tema “Don’t you worry”

Shakira ha vuelto a mandar indirectas hacia Gerard Piqué con su nueva canción junto a David Guetta y Black Eyed Peas. “Don’t you worry” es el segundo tema veraniego de la colombiana, conocida por plasmar vivencias personales en sus canciones.

El look de Shakira en “Don’t you worry”

En su primer outfit, la colombiana es la líder de un grupo de alienígenas y está vestida con tacos, falda y blusa roja. Mientras el segundo vestuario es un revelador body plateado que muestra su bien cuidada figura a sus 45 años.

El videoclip fue subido por la cuenta de la banda americana The Black Eyed Peas. En solo unas cuantas horas, “Don’t you worry” ha obtenido cientos de miles de visitas en la plataforma YouTube.

El segundo outfit de Shakira en "Don't you worry". Foto YouTube/Black Eyed Peas.

¿De qué trata la nueva canción de Shakira?

La parte más resaltante hace referencia al actual estado anímico de Shakira, la cual parece no estar preocupada por todo lo que ha pasado y conserva toda su vitalidad y amor propio.

“Todo estará bien, me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta”, dice la letra en inglés. “Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabio. Entonces me doy cuenta que todo estará bien”, continúa la canción.