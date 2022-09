Valentina Carmona fue víctima de comentarios ofensivos en redes sociales tras subir un video a Instagram. Debido a los incómodos comentarios, la joven decidió defenderse en sus plataformas y Tula Rodríguez no se quedó atrás. La conductora de espectáculos salió al frente para expresar lo ocurrido con su hija y opinar sobre el ciberbullying.

La hija de la actriz y Javier Carmona está próxima a cumplir 14 años y, con tan poca edad, ya es víctima de usuarios malintencionados y de comentarios negativos hacia su físico. Sin embargo, la joven no se amilana y ha demostrado valentía al evidenciar a la cuenta que viene incomodándola con mensajes privados.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

Este martes 20 de septiembre, la panelista de “En boca de todos” se pronunció y tuvo una fuerte opinión hacia las personas que buscan agredir de forma verbal en las plataformas. Por ello, Tula Rodríguez decidió contar lo que sucedió realmente con su hija.

“Ella es una niña de 13 años que también está en las redes como muchos de nuestros muchachos y debemos entender que haya comentarios de todo tipo, pero es lamentable que entre mujeres puedan insultar a una criatura”, dijo al iniciar y agregó: “Tenemos que pensar un poquito y parar la mano. Si pedimos respeto, no podemos estar insultando de esa manera. Cuando alguien no te gusta, pasa de largo, no te quedes insultando”.

“Recibir ese tipo de insultos es una lástima, no solo para mi niña, sino para todos. Esto es un puntito para lo que realmente pasa en general. No podemos insultar”, expresó.

“Es una falta de respeto para la sociedad, donde tenemos que ser más empáticos. Así mi hija tenga alguna habilidad diferente o no. No podemos insultar o pasarnos la vida preguntando por qué es así. Son términos de verdad que me da vergüenza decirlo, no porque me afecte, me da vergüenza repetir las cosas que pone”, finalizó.

Valentina Carmona evidenció a su acosadora

La reacción de la joven fue sorpresiva para sus seguidores, ya que tomó una posición diferente a la de su agresora. Valentina Carmona contó que la usuaria tenía una hija de su misma edad y tuvo algunas expresiones en torno a la joven.

“¿Eres mongolita? O así eres. Tienes cara de media extraña”, fue el mensaje que le envió la señora a la hija de Tula Rodríguez y ella respondió: “Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios, la verdad no me afectan, pero me da pena por su hermosa hijita que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad de su propia hija”.