Alianza Lima vs. Universitario: así reaccionaron los famosos ante el clásico peruano

Este 4 de septiembre, se presenció el partido entre Alianza Lima y Universitario y las figuras del espectáculo no pudieron faltar a la emoción de este clásico peruano. Famosos como Carlos Vílchez, Jesús Alzamora, Jossmery Toledo y demás vivieron este momento desde la tribuna o en sus respectivos hogares.

Universitario se llevó los tres puntos en este juego y, a pesar del amor y esperanzas que tuvieron, algunos de los personajes mencionados enviaron cálidos mensajes de motivación para los fanáticos desilusionados del rival.

Jesús Alzamora

El actor es un fanático del fútbol e hincha de Alianza Lima a viva voz. Por ello, la derrota de su equipo lo conmovió, pero tuvo emotivas palabras para sus seguidores: “Amigos, se perdió. No importa. Nunca sean como este señor (su amigo) que, cuando gana, insulta y ofende a su amigo, el capitán. No importa, igual yo lo quiero (...). Felicito a mis amigos de Universitario, ya habrá revancha”.

Jossmery Toledo

La ex chica reality también se presentó en las tribunas para presenciar el clásico junto con sus amigas. Ante las reiteradas preguntas de sus seguidores, Jossmery Toledo aclaró que “no es hincha de ningún equipo”: “Voy a seguir yendo a más partidos de todos los equipos hasta decidir por uno”.

“Cuando tenga equipo yo misma se los voy a hacer saber e iré con la camiseta a alentar al equipo. Solo fui con mis amigas a pasar el día, a ver cómo era el estadio, porque siempre he querido ir a conocer, estar ahí con la gente, con la hinchada, hacer hora y hacer chongo. Por favor, no me estén atormentando con sus mensajes”, dijo mediante sus historias en Instagram.

Carlos Vílchez

El integrante de “JB en ATV” no publicó ningún mensaje o contenido en redes sociales; sin embargo, la cámara del estadio lo ponchó. Mostraba la tristeza que tuvo al presenciar la derrota de su equipo.

Carlos Vílchez se quebró al ver que Universitario le ganó a Alianza Lima. Foto:

Alfredo Zambrano

Magaly Medina usó sus redes sociales para evidenciar lo hincha que es Alfredo Zambrano de Alianza Lima. Él y su familia acudieron al estadio a tempranas horas para alentar al equipo de sus amores.